Anabel Pantoja estalla contra los que la critican por su último posado en bikini: "Es tan cruel, sois despreciables"

Si hay alguien que acostumbra a mostrarse al natural y cercana en sus redes -y también en televisión-, esa es Anabel Pantoja. Más de un millón de seguidores en Instagram avalan su éxito como influencer, fans que están acostumbrados a ver el body positive que hace. Sin embargo, su libertad al mostrar su cuerpo parece que molesta a algunos haters, que no tienen mejor cosa que hacer que criticar su físico.

El último aluvión de comentarios que ha recibido la colabora de Sálvame ha sido este domingo tras publicar una foto en bikini en la piscina. Más de 42.000 likes ha conseguido su post, pero también cientos de comentarios en los que le preguntan si está embarazada o le dicen que es un "esperpento", un "trozo de tocino", "no trabaja" y "vive del cuento".

Por ello, la prima de Kiko Rivera ha estallado este lunes en sus stories de Instagram: "He estado trabajando toda la semana, y la mayoría de los comentarios son que no trabajo, que solo vivo del cuento y del apellido... Orgullosa estoy de tener este apellido y la gente que me conoce sabe que no paro".

"Porque esté o no esté en Sálvame no significa que no trabaje. No estoy obligada a dar este tipo de explicaciones, pero me ha llamado la atención todos los comentarios negativos por este tema", ha argumentado. "Y sobre todo por el físico, de parte de mujeres: que si estoy embarazada, que vaya mierda de abominarles, que si soy un trozo de tocino...".

"Esta semana he estado trabajando en mis colecciones, y viajo a tres ciudades diferentes para seguir trabajando. Vuelvo a repetir que, aunque no esté en Sálvame o no me veáis en una tienda de 8 a 20 horas, trabajo. Es un tema que no me duele, pero quiero dejarlo zanjado. Respeto muchísimo todos los trabajos, respetad el mío", ha añadido. "Y lo del físico no me hacía daño, pero me ha parecido tan cruel todos los comentarios que me habéis puesto, que sois despreciables".

'Story' de Anabel Pantoja. ANABEL PANTOJA / INSTAGRAM

"Una persona que tenga una barriguita no significa que esté embarazada, siempre es el mismo monotema y debate. Pero ya lo de las operaciones... Cada uno hace lo que tiene que hacerse para sentirse bien. Cada uno tiene el cuerpo que le dé la gana o el que le ha dado Dios", ha criticado Anabel Pantoja. "Poneos a trabajar, a vivir, a cuidar a los niños... y dejaros de meteros en mis fotos a insultarme".

Por último, también ha respondido a los que le dicen que "está en bikini todo el día", y ha explicado que vive en Canarias, donde aún no hace frío, y puede ir a la playa, la piscina, a bucear o lo que le dé la gana. "Dejadme ya en paz, la gente que le moleste que no se meta en mi Instagram, que no critique mi vida y que sea muy feliz", ha concluido.