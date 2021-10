El virus era el mismo, pero por Madrid se coló por diferentes vericuetos en las dos primeras olas del coronavirus en la capital. En concreto y como al resto del mundo, en la primavera de 2020 no hubo distinción entre quién podía contagiarse y quién no porque todos estaban igualmente de desprevenidos. Ya en verano de aquel año y después de tomar precauciones como el teletrabajo, la Covid encontró una barrera socioeconómica y afectó más entre la población de barrios con un menor nivel de renta y más vulnerables donde, a diferencia de otros en mejor posición, sus habitantes tuvieron más dificultades para teletrabajar o para evitar los trasportes públicos.

Esta es la conclusión a la que llega una investigación que acaba de publicar la Revista Española de Salud Pública -"Covid en la ciudad de Madrid y vulnerabilidad. Análisis de las dos primeras olas"-, elaborado por tres expertos del Ayuntamiento de Madrid, además de otro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma y del departamento de Salud Pública de la Complutense.

Los autores cruzaron los datos de la incidencia del virus en cada barrio en la primavera y el verano de 2020 -cuando se produjo la primera y la segunda ola- con el índice de vulnerabilidad que elabora el Ayuntamiento y que pondera en cada uno de ellos cuestiones como la tasa de inmigración, la esperanza de vida al nacer, e nivel de estudios, la renta media por hogar, la tasa de paro general, de los mayores de 45 o de personas que no tienen prestaciones, o el valor de las viviendas o los perceptores de la renta mínima.

Todos estos datos sirven al consistorio para determinar el nivel de vulnerabilidad de los barrios de Madrid que, en el caso de la primea ola, no se distinguieron demasiado por lo que respecta a cómo se propagó por ellos el coronavirus. Sí ocurrió en la segunda ola, donde sí se registró una mayor incidencia entre los habitantes de los barrios más vulnerables.

Así, en la primera ola, los investigadores constataron que la incidencia del coronavirus fue más elevada en barrios vulnerables como Tetuán, Puente de Vallecas o Vicálvaro pero también en otros en el otro extremo, como Chamartín, Moncloa, Salamanca o Chamberí, de manera que en este caso el factor vulnerabilidad no se considera un hecho diferencial.

En la primera ola hubo barrios vulnerables y no vulnerables entre los que tuvieron más incidencia de la Covid. María Mercedes Esteban y Peña et al

"Las condiciones sociales vinculadas a la vulnerabilidad han determinado por igual el primer episodio", dice el estudio, que señala que en abril de 2020 la incidencia del Covid se concentró más en zonas urbanas de la Comunidad de Madrid que en las rurales y que fue la "urbe, con sus formas de vida, la condición urbana y sus entornos" fue "más determinante" que "la situación de vulnerabilidad social de sus habitantes".

"El hacinamiento, el uso de transportes públicos, los espacios de concurrencia son comunes a los entornos de las ciudades. Esto es lo que se vislumbra claramente en el primer episodio", dicen sobre la primera ola, donde "la tasa de infección tiene más relación con factores de salud que factores sociales".

Sin embargo, el factor vulnerabilidad no está del todo ausente, aunque no totalmente vinculado con el coronavirus en sí sino con sus consecuencias. Según los investigadores, "la desigualdad está en las complicaciones y las consecuencias" del coronavirus. En "dificultades posteriores como la pérdida de empleo, la bajada en los niveles de renta reportados, la malnutrición o las secuelas físicas". "No tenemos en el primer episodio [ola] certeza y evidencia de que incide en el contagio, pero podría tenerlo en posteriores olas en sus consecuencias", apuntan en el artículo.

Barrios ricos y barrios pobres en la segunda ola

Distinto fue en la segunda ola, en verano de 2020. Para entonces, como el resto de España, Madrid ya había pasado por casi tres meses de confinamiento y había puesto en marcha medidas para tratar de frenar los contagios, que fueron más fácil de cumplir entre la población con un mejor posición socioeconómica.

El cruce entre índice de vulnerabilidad de los barrios e incidencia del coronavirus sí arroja ahora una mayor distinción entre el nivel socioeconómico de los barrios. Así, en este caso, las mayores incidencias se dieron en barrios como Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel, mientras que barrios como Chamartín o Chamberí que en la primera ola se situaron junto a ellos se ubicaron en la segunda ola en los lugares más bajos de la tabla.

La segunda ola sí afectó más a barrios más vulnerables de Madrid. María Mercedes Esteban y Peña et al

Los autores del estudio indican que la primera ola "afectó más uniformemente a personas mayores con factores de riesgo biológico comunes", mientras que en la segunda "los colectivos más privilegiados, desde el punto de vista económico y social, podrían haber controlado mejor factores más vinculados a la transmisión como el trabajo presencial frente al teletrabajo, el hacinamiento en barrios y viviendas, los contactos de riesgo, el uso de mascarilla o la falta de disponibilidad de pruebas diagnósticas", enumeran como factores que hicieron que la segunda ola "afectase a zonas territoriales concretas donde el patrón de vulnerabilidad es claro", aunque "sin obviar los modos de vida las reuniones familiares y el ocio nocturno", que fueron los principales causantes de la segunda ola.

A pesar de estas conclusiones, los autores concluyen el estudio con una advertencia, la de que es "peligroso" atribuir a la clase social todo el peso de la transmisión de la Covid. Creen que no puede considerarse "factor clave determinante" sin "desgranar más mecanismos", como la manera en la que se comporta el virus y el punto de partida de los entornos urbanos. Por eso, indican, no convertir la Covid "en un lucha de clases".