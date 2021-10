La simpática reacción de Nia cuando un periodista duda en llamarla negra: "¿Por qué, soy negra, coñ..."

El concurso Tu Cara Me suena ha presentado este lunes la que será su novena temporada en los diez años que lleva en emisión, un tiempo en el que el formato de Antena 3 parece no haber perdido fuelle, con su promedio de audiencia del 20,5% de cuota de pantalla y 2,8 millones de espectadores.

En la nueva etapa los concursantes que se meterán en la piel de conocidos artistas de la canción serán Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel.

Les juzgarán Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer y como siempre, presentará el espacio Manel Fuentes.

Tal y como se explicó durante la presentación, "la novedad más grande es el plató, ya tocaba cambiarlo, quisimos que todo jugara a favor del espectáculo", según explicaba Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del programa.

"El clonador está situado en un lateral y así hay más espacio en el escenario para el espectáculo", avanzaba también sobre el nuevo plató, que tiene 180 mt2 de pantallas.

Sobre el contenido de las galas que ya se han grabado Rubira adelantó que "ha ocurrido varias veces que el jurado ha encontrado problemas para dar el 12", dijo sobre las puntuaciones.

"Hemos pensado que podíamos hacer duelos. Un día tirando el pulsador a dos de vosotros os saldrá el mismo personaje a imitar, pero no la misma canción y los propios concursantes deberán pronunciarse sobre cuál de los dos lo ha hecho mejor", les revelaba Rubira a los concursantes, que se enteraban en ese momento de esta otra novedad.

También habrá un "Te lo regalo", es lo contrario al "Te lo robo". Cuando a un concursante se le asigne su número y personaje a imitar puede dárselo a otro concursante, ya sea para agasajarle o para ponerle en un aprieto.

Sobre quiénes serán esos personajes a imitar Rubira avanzó que habrá de todo, también mucha actualidad.

"Vivimos muy atentos a lo que es viral, al día a día, a lo que está de moda y de cosas que son de antaño pero que recuperándolas te dan risa por cómo eran", avanzaba.

"La gracia es que a los más mayores les toque algo moderno y a los más jóvenes algo rancio", opinaba.

Y a preguntas de este medio quiso revelar "un spoiler: La pareja de moda va a estar… por separado", probablemente en referencia a Rosalía y a Rauw Alejandro.

Entre los concursantes destacaron las declaraciones de Loles León, que aseguró que "en alguno de los numeritos" se le han "saltado las lágrimas de emoción, de la tensión de querer hacerlo bien".

Lidia Bosh contó la ilusión que le ha hecho: "Si hay otra vida yo querría ser actriz de musicales, porque lo aúna todo, siempre fue mi sueño".

Aún así se pensó si concursar o no. "Cuando surgió la posibilidad fui a una profesora de canto a hacer una prueba para ver si estaba preparada o no, con la esperanza de que me dijera que no, pero me dijo que sí".

La anécdota llegaba cuando uno de los periodistas preguntaba cómo habían hecho para que nía, que es negra, imitara a artistas blancos o blancas.

Como el periodista dudaba en usar la palabra "negra" por no herir susceptibilidades Nia respondía divertida: "Por qué, soy negra, coño".

Más tarde ella explicaba que "en las galas que hemos hecho hemos cuidado para no herir la sensibilidad de nadie y la gente va a disfrutar con lo que me ha tocado y con lo que me tocará".