Liebreich inicia su "aventura" en la OV mezclando raíz y globalidad y deseando tener listo "el hogar" del Palau

Liebrich ha completado este lunes su primer ensayo con la OV en su nuevo cargo -que ejercerá durante los próximos cinco años- y ha confesado que ha sido un momento "muy especial en el que se han diferentes energías".

El director bávaro -que se define como un "bastardo" debido a las influencias culturales diversas que confluyen en él y se reconoce "fascinado" por la Grecia clásica- ha señalado que, en la actualidad, está centrado en conocer València y profundizar en su gran tradición bandística, que la convierte en un lugar "emblemático en Europa", ya que solo conoce una situación similar en Maastrich.

Liebreich ha recordado que a lo largo de su carrera ha estado normalmente unido a orquestas de radios y esta será su primera vez con la orquesta de una ciudad. "Esta es la diferencia, porque quiero encontrar el camino para estar con la gente de la ciudad, porque la Orquesta de València existe y pertenece a la ciudad. La radio está en el aire, pero la orquesta de una ciudad es de la gente", ha insistido.

Mi "reto" es dar confianza absoluta a los músicos y poner el contexto para que "todas las teclas funcionen". "Es un proceso de ver hasta dónde podemos llegar juntos como orquesta", ha dicho el artista, que se ha mostrado seguro de que la orquesta entenderá los cambios que haya que hacer.

Sobre la programación, ha recordado que será responsabilidad suya a partir de la temporada 2022-2023 y su intención de contar en cada ejercicio con al menos dos compositores noveles comisionados: uno valenciano o español y otro internacional, así como con directores jóvenes.

También se ha mostrado interesado en desarrollar un formato que llama de "quince minutos" u 'open stage' en el que puedan intervenir músicos y poetas músicos y para el que quiere buscar espacios.

El director ha incidido en la conveniencia de que las obras en el Palau de la Música acaben cuanto antes y ha subrayado la acústica del auditorio, muy diferente a la del vecino Palau de les Arts. Sobre el coliseo diseñado por Santiago Calatrava ha manifestado que es "espectacular, pero en el Palau de la Música la música vuelve a casa".

OBRAS A PRINCIPIOS DE 2022

Acerca de esta cuestión, la concejala de Cultura y presidenta del Palau, Gloria Tello, ha manifestado que "todos opinamos como el maestro y queremos volver al Palau de la Música cuanto antes", al tiempo que ha confiado en que la actuación pueda iniciarse a principios del año 2022.

Por su parte, el director del Palau, Vicent Ros, ha detallado que ya se está abriendo los segundos sobres de la licitación y se espera que la apertura de los terceros sea rápido. "Y si no hay ninguna impugnación pensamos de una forma optimista que a finales de este año o principios del que viene podrían empezar las obras". Ha apostillado que en la fase final de la licitación también se puede tener en cuenta como criterio favorable que las empresas que opten propongan determinados turnos de operarios o acortar los 15 meses de ejecución, lo que "puede reducir algo el tiempo".

"Estamos deseando que el Palau se reabra lo antes posible", ha insistido Tello, quien, no obstante, ha calificado de "casi una utopía" que en la tramitación no haya algún otro recurso.

Acerca de proyectos futuros, ha comentado que quiere "estudiar la situación" en primer lugar. "Me interesa hablar con la gente de aquí, ver el contexto intelectual de València. Cuanto más vengo aquí, más me doy cuenta de que esta ciudad es más grande de lo que parece, no hablo de extensión, sino de lo que representa. No tiene que nada que ver con Madrid o Barcelona", ha aseverado Liebreich, que ha apostado por que "lo que pase en el Palau debe ser una mezcla de raíz local con lo mejor del ámbito internacional". Lo ha comparado con el fútbol, donde frecuentemente "la verdaderas raíces se olvidan por el dinero".

"TODAS LAS POSIBILIDADES"

Preguntado por los puntos fuertes de la Orquesta de València, ha declarado que tiene "todas las posibilidades, con grandes intérpretes, una parte de viento excelente y con una de cuerda que hay que reforzar un poco". "Mi trabajo no es nada difícil, solo tengo que hacer que todos los marineros estén en el barco y que confluyan bien".

Ha aludido en este punto a la dificultad que crean las vacantes porque los procesos burocráticos "cortan la energía". "La longitud de la burocracia "es un problema", ha dicho el maestro, que ha apuntado que, por ello, necesita "la ayuda de los políticos" con el fin de que la orquesta pueda "reaccionar más rápidamente". Por último, ha vuelto a recalcar que "la identidad de la OV está en el Palau".