El Museu de les Ciències combina teatro y ciencia en 'Ramona y Cajal', el primer musical científico de España

El espectáculo, que está incluido en la entrada del Museu y podrá reservarse sesión en el punto info de la primera planta, es "una divertida representación musical" en la que dos jóvenes viven un sinfín de aventuras durante una noche en el Museu, buscando un secreto oculto en su interior, a través de una puesta en escena con canciones originales, animaciones y efectos audiovisuales.

El director del espectáculo, Juan Luis Mira, el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, y el secretario autonómico de Turisme y presidente del Consejo de Administración de Cacsa, Francesc Colomer, han ofrecido este lunes en rueda de prensa detalles de la obra, que se representará a partir del 28 de octubre, los jueves y domingos a las 11.00 y 12.30 horas, sábados a las 16.00 y 17.30 horas. El próximo festivo, lunes 1 de noviembre, la sesión será a las 16.00 horas.

Los protagonistas conocen a las personas "más importantes" de la historia de la ciencia, tienen diálogos "interesantes y diferentes" con objetos del museo, cantan el rap de la gravitación universal con la manzana de Newton y se sorprenden al escuchar a Einstein rapear sobre los secretos del espacio y del tiempo o conocen a Hagnódice, "la primera científica que cambió el mundo de la medicina".

Otros personajes aparecen durante esta aventura "para abrirnos los ojos a los momentos más relevantes de la ciencia". La historia de la astronomía contada por un telescopio, la propia manzana de Newton o incluso la silla de ruedas de Stephen Hawking ayudan a los dos protagonistas en su búsqueda.

Esta obra, que el director considera su "pequeño homenaje al científico Nikola Tesla", ha sido creada en exclusiva para la Ciutat de les Arts i les Ciències, en colaboración con el Máster en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante, con su director académico, John Sanderson, al frente de la producción. En esta línea, ha indicado que lo que se pretende es "cambiar la mirada del espectador sobre la ciencia" y mirar a las científicas con "otros ojos" porque "han permanecido invisibles casi siempre" pese a su papel en esta materia, ha señalado a Europa Press.

"LAS CIENCIAS Y LAS ARTES FORMAN UN TODO"

En su intervención, Enrique Vidal ha destacado que "las ciencias y las artes forman un todo y no están enfrentadas, como en esta misma planta del Museu queda de manifiesto en la exposición 'Play. Ciencia y música". "Con 'Ramona y Cajal. El secreto del Museo' abordamos de nuevo esta vinculación entre las ciencias y las letras, y ofrecemos una propuesta de calidad, que combina la divulgación científica con el teatro, para todos los públicos", ha indicado.

Por su parte, uno de los actores que encarna a Cajal, Adrià Lerma, ha explicado que hay varios intérpretes que hacen cada uno de los papeles, además de los científicos que aparecen en el escenario con los que los protagonistas interactúan a lo largo del espectáculo. "La idea no es que salgan de aquí con mucha información en la cabeza, sino que se lo pasen bien con algo que tenga que ver con la ciencia y que se vayan a casa preguntándose cosas sobre la vida; que se den cuenta de que todo lo que nos rodea es maravilloso y que podemos descubrir más sobre ello", ha expuesto.

En este sentido, la actriz que representa a Ramona, Gema Cuevas, ha puesto en valor lo "innovador" que es el proyecto, ya que transmite el conocimiento de una manera "que va a llegar a mucha gente". "Ha llegado mucho más que si en una clase el profesor te lo explica. Tiene muchísima información que igual tú no la coges toda, porque hay muchas cosas que van muy rápido, pero ya te queda la espinita de decir esto que ha dicho que no me he enterado muy bien voy a buscar qué signfica".

Además, ha incidido en la idea de introducir a la mujer en el ámbito científico porque "aunque hayamos estado reprimidas, siempre hubo mujeres que miraron al futuro y lucharon por todas nosotras".

Por último, el creador de la obra ha agradecido que "por primera vez en un museo de España se haya apostado por el teatro para crear producciones que acerquen la ciencia al público". "Ojalá haya muchos más museos que se den cuenta de que el teatro es un vehículo didáctico maravilloso", ha concluido.