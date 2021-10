Ribó es reunirà amb Calero la setmana vinent per a seguir avançant en accions conjuntes per la seguretat

Així ho ha indicat el primer edil, en declaracions als mitjans, durant l'acte de celebració de la festivitat de la Policia Local. "Ja he parlat amb la delegada del Govern. Vaig parlar el divendres passat per a concertar" la cita, ha explicat, alhora que ha dit que eixa trobada servirà per a "concertar una activitat conjunta" amb la finalitat de "combatre la delinqüència derivada del problema de la venda de drogues en alguns barris".

"Des de l'Ajuntament hem de fer front, amb la Delegació del Govern i la Policia Nacional, als problemes que es donen en alguns barris per l'increment de la venda de drogues i l'efecte que açò té sobre la seguretat per als veïns i veïnes", ha exposat.

Igualment, Joan Ribó ha recordat que aquest dimarts a la vesprada se celebrarà la segona sessió de la taula de treball que ha engegat l'Ajuntament amb les entitats veïnals i socials del barri d'Orriols, per a abordar els problemes de seguretat i convivència que presenta aquesta zona de la ciutat. La taula es va constituir el passat mes de setembre amb el compromís de realitzar trobades de caràcter mensual per a millorar la relació de la ciutadana i la seguretat en aquest entorn.

L'alcalde s'ha mostrat esperançat en els resultats que s'obtindran a través de les mesures impulsades, tant des del govern municipal com a través de la col·laboració amb la Policia Nacional i la Delegació del Govern. Ha precisat que es tracta d'una acció integral.

El responsable municipal, que ha felicitat a la Policia Local per la tasca que exerceix i ha considerat que és "imprescindible per al desenvolupament normal i democràtic de la ciutat", ha comentat que el consistori té previst durant aquest any incrementar els seus efectius amb l'entrada de 53 nous agents als quals se sumaran 234 més durant 2022.

Ribó ha assegurat que així s'arribarà a tindre en València la plantilla de Policia Local "més alta dels últims 15 anys". Així ha destacat que s'aconseguiran els 1.700 policies, "una quantitat que rarament s'ha aconseguit a la ciutat", al mateix temps que ha ressaltat el rejoveniment "significatiu" d'efectius.

"De moment, anem a tindre els resultats més elevats possibles" quant a plantilla, "després estudiarem la necessitat. Si fa falta més, continuarem", ha declarat. "D'aquesta manera crec que que podrem afrontar tots els problemes importants que tenim", ha manifestat, després de la qual cosa ha esmentat la lluita contra la violència de gènere, la cura i foment dels drets dels ciutadans, el control del botelló i l'augment de la venda de droga en determinats punts, entre uns altres.

En aquest punt, Ribó ha ressaltat també les vies de diàleg establides amb els veïns de la Malva-rosa, amb els qui es va reunir recentment l'alcalde per a tractar qüestions de convivència i seguretat en aquest barri. Joan Ribó es va comprometre a facilitar el treball i el contacte amb les diferents àrees de govern local implicades per a donar resposta a les necessitats plantejades.

"La prioritat és que tots els barris de la ciutat han de tindre unes condicions de vida i convivència dignes. Estem concentrant els nostres esforços a resoldre els problemes que planteja el veïnat. Cap persona hauria de patir-los", ha asseverat.

"EN PROCÉS DE CONTROLAR-HO"

En parlar de problemes com el del botelló, ha al·ludit a l'eixida de les pandèmia i per fi de les restriccions decretades per ella. "Hi ha una sèrie d'actes que indiquen que la gent vol eixir, que té moltes guanyes de divertir-se. Hem de controlar això", ha assegurat, alhora que ha considerat que "s'està en procés de controlar-ho".

En aquesta línia, ha assegurat que aquest cap de setmana passat "tot el tema del botelló s'ha controlat d'una manera bastant efectiva". "És el resultat d'uns acords que es van prendre en una reunió que vaig tindre amb la policia. Crec que que de moment els resultats no són negatius, crec que que són positius. Els anirem millorant. Crec que aquest cap de setmana hi ha hagut un avanç. Continuarem treballant" ha dit. Després d'açò, ha advertit que el cap de setmana vinent, amb la celebració de Halloween, pot ser "complicat".

Pel que fa a les protestes veïnals pel botelló, el responsable municipal ha afirmat que entén als veïns i ha assenyalat que té raó a reivindicar el seu dret al descans, que és "fonamental". També s'ha mostrat a favor de respectar els drets dels veïns que viuen en barris on es negocia amb droga i es consumeix.

"VITALITAT" DE LA CIUTAT

D'altra banda, preguntat per l'augment d'actes programats en el carrer, alguns d'ells organitzats o amb participació de l'Ajuntament i per l'esforç de vigilància i control que aquest suposen per a la Policia Local, Ribó ha dit que reflecteixen que "hi ha molta vida a nivell municipal" des de molts àmbits com el festiu, cultural, esportiu o d'innovació.

"El nombre d'actes al carrer és molt elevat. Això indica molta activitat per part municipal. Ho intentarem controlar però hi ha coses que s'han de fer. Celebre que l'Ajuntament de València no estiga dormit. Ho intentarem conjugar tot", ha assenyalat, al mateix temps que ha insistit en la "vitalitat" de la ciutat i del consistori.