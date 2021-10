El jutjat de Castelló alça la mesura que retirava els llibres LGTBI en IES en veure legal l'actuació de l'Ajuntament

El titular Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 1 de Castelló ha alçat la mesura cautelar adoptada per una altra magistrada -en un acte datat el passat 15 d'octubre- i sol·licitada per Abogados Cristianos que acordava la suspensió de l'entrega i retirada de 32 llibres de temàtica LGTBI en 11 instituts i un centre públic de la ciutat en considerar legal l'actuació de l'Ajuntament, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Després d'analitzar les al·legacions presentades per l'Ajuntament i el Ministeri Fiscal, el magistrat entén que l'actuació administrativa impugnada "té un fonament legal directe en la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana".

Segons arreplega la resolució, que pot ser recorreguda en apel·lació, "no s'ha aportat prova alguna, si més no indiciaria, que concórrega la il·legalitat que denúncia en l'actuació municipal", així com tampoc que el contingut dels materials -llibres donats- atempte contra els drets humans.

"No s'ha provat, en definitiva, que l'actuació impugnada poguera causar perjuí algun (...). Acordar la mesura cautelar en aquest cas equivaldria a deixar l'aplicació de les lleis vigents a l'arbitri dels interessos o valoracions subjectives dels particulars", concreta l'acte.