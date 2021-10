El nombre de Marta Riesco copa los titulares de la prensa del corazón desde la pasada semana por la supuesta "relación especial" que mantiene con Antonio David Flores. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ya fue noticia en el año 2006, cuando apareció por primera vez en el programa Aquí hay tomate.

El revuelo que ha causado el vínculo de la periodista con el ex guardia civil ha hecho recordar sus primeros pasos televisivos a quienes la siguen desde que se incorporara en el equipo de El programa de Ana Rosa -antes estuvo en la televisión de Murcia, Bekia y LaSexta-, espacio en el que este lunes ha reaparecido para pedir que no se la trate como a "una persona pública".

Hace quince años, la comunicadora apareció por primera vez en Aquí hay tomate, programa en el que quedó segunda finalista del certamen Miss fea. Previamente había desfilado en la pasarela de Miss España como representante de Segovia, aunque no logró superar la primera fase y fue descalificada en la primera eliminatoria de aquella edición, que finalmente ganó Elisabeth Reyes.

Aquí el momento cuando @MartaRiesco reportera de Villaleja fue coronada miss fea 2006. 🍅 #VivaLaVida448 pic.twitter.com/zCgxOexzH2 — Jordi Lerez (@91Jordi) October 23, 2021

En su primera experiencia en la pequeña pantalla, Riesco respondió con alegría y desparpajo a todas las preguntas que Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde le hicieron en el plató.

"Mi madre sabe como soy y ella me ve guapa, igual que toda la gente que me quiere", respondía ella, afirmando que el reconocimiento en Miss Fea no fue mal recibido en su casa. "Es un honor. Me está abriendo muchas puertas y os lo debo a vosotros", añadía.

Su paso por Eurovisión

Por aquel entonces, Riesco, que tenía 18 años, era una joven estudiante de Derecho. Eso sí, uno de los puntos fuertes de su carta de presentación era que la música estaba entre sus grandes pasiones.

Marta Riesco fue líder del grupo femenino 'I-Legal' con el que pretendían representar a España en Eurovisión #yoveosalvame #AR21O pic.twitter.com/SJQ7KrTb5b — Amanda López (@AmandaLoP123) October 21, 2021

Tanto es así que la segoviana se presentó al certamen de Eurovisión en 2011. Lo hizo con el grupo musical I-Legal, formación musical que lideraba y que contaba con cuatro integrantes más. Sin embargo, no llegó a pasar el primer corte y su formación recibió 1.965 votos de los internautas.

Perfil de 'influencer'

Antes de entrar en El programa de Ana Rosa, la amiga de Rocío Flores -que estaría destrozada por los rumores que vinculan a la periodista con su padre- también protagonizó vídeos en los que daba consejos a sus seguidores. Las publicaciones "¿Cómo conseguir tus primeras prácticas de periodismo?" o "Diez salidas profesionales que tiene un periodista", en Bekia, son una muestra de ello.

Más allá del plano televisivo, la reportera de Telecinco es muy popular en Instagram, red social en la que cumple con el perfil de influencer, y donde recoge más de 64.000 seguidores. En sus post suele mostrar su pasión por la moda o momentos concretos de su trabajo.