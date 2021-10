Arriba al Museu de Prehistòria un dels esquelets de neandertal més complets de la Península Ibèrica

Amb motiu de l'arribada de les restes als magatzems, la directora i el conservador del museu, Mª Jesús de Pedro i Alfred Sanchis, han inspeccionat l'esquelet amb el diputat de Cultura, Xavier Rius.

La valoració és satisfactòria perquè és un material que ressitua el Museu de Prehistòria entre els principals en materials propis d'aquesta espècie extinta del gènere Homo, destaca la corporació provincial.

Com a directora del museu, Mª Jesús de Pedro es congratula per haver finalitzat un "periple" dels materials que els ha portat a una fase de restauració i a altres d'estudi, la qual cosa ha permès fixar valuoses informacions que es publicaran en breu.

L'esquelet, conservat parcialment, formava part d'un bloc bretxificat, raó per la qual va ser traslladat a l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) de Tarragona per a la seua restauració i investigació científica, a càrrec de Gala Gómez Merino com a restaurador d'aquesta institució.

Va ser un procés llarg i minuciós que va permetre l'extracció de diversos elements anatòmics i el seu posterior estudi per part d'un equip de paleoantropòlegs encapçalat per Carlos Lorenzo Merino, investigador de l'IPHES i professor de la Universitat Rovira i Virgili, i M. Eulàlia Subirà de Galdàcano com a professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

UN HOME DE 30-40 ANYS EN LA SEUA MORT

De l'esquelet, que podria correspondre a un enterrament practicat a l'interior de la cova, es conserva el crani, la mandíbula, el tòrax i el braç esquerre.

Les primeres dades facilitades per l'equip investigador ho relacionen amb un home d'uns 30 a 40 anys en el moment de la seua mort. Les seues característiques morfològiques el vinculen a Homo neanderthalensis, el grup humà present abans de l'arribada de l'espècie actual Homo sapiens.

Aquestes restes tornen a València per al seu dipòsit definitiu com una troballa amb un interés paleoantropològic i arqueològic extraordinari, per la qual cosa el Museu de Prehistòria ja prepara la seua pròxima exposició en les sales permanents de societats caçadores-recol·lectores.