PSOE pide que se "escuche" a vecinos de La Princesa antes de rematar obras de remodelación de tráfico

Pérez se ha reunido con la directiva de la asociación vecinal junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, donde han tomado nota de las demandas. "Están a punto de finalizar unos trabajos que se iniciaron en diciembre de 2019 y que tuvieron un modificado de casi 400.000 euros, el 40% de lo que iba a costar según el proyecto inicial. Llevan meses sufriendo polvo y ruidos a pocos metros de sus viviendas y ahora lo que piden es que todo finalice a gusto de los residentes. Para ello, hay que escucharles", ha señalado.

De igual modo, Pérez ha apuntado al "caos de la Gerencia Municipal de Urbanismo" como el motivo por el que "las obras del vial en Carril de la Cordobesa llevan más de un año, pese a que debían haberse ejecutado en seis meses" en la parcela de la grúa municipal, donde se construye el aparcamiento subterráneo de Smassa.

"Pero es que ahora, -ha continuado- nuevamente se cometen errores, esta vez con la medida del vial, que debería contar con un mínimo de tres metros en cada carril por sentido, pero el total de la calzada no llega a los seis metros según medidas efectuadas por los propios vecinos".

En este punto, Pérez ha exigido al Ayuntamiento que preste atención a los residentes para que "una vez se recepcione el vial tras las obras, el resultado sea del agrado de ellos. El PSOE es una herramienta para elevar la voz de los vecinos ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, estamos de su lado, y pedimos al Ayuntamiento de Málaga que les mantenga informados con cada paso que se dé", ha concluido el portavoz municipal del PSOE.

Por su parte, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha recordado que "más de 2.000 residentes de La Princesa han visto vallado su barrio durante más de un año, con polvo y ruidos que entran en sus viviendas más de la cuenta porque el proyecto de remodelación del tráfico en Carril de la Cordobesa ha estado mal planificado desde el principio, una mala planificación que ha encarecido el proyecto en 400.000 euros más".

Ha dicho también que "los parones" en los trabajos sufridos durante 2020 y 2021 "han supuesto casi un 43% de sobrecoste, desde los 931.044 euros iniciales hasta los más de 1,32 millones de euros actuales. A estas afecciones se le suma la falta de aparcamiento en una zona muy congestionada".

Medina ha expresado que "a los cinco meses de comenzar las obras de reordenación en la barriada se dieron cuenta de fallos en el proyecto inicial que dieron lugar a grandes modificaciones".

Así, ha proseguido, "tuvieron que parar las máquinas, pero el consistorio no informó a los vecinos, que no entienden por qué una obra que debía haber acabado en febrero de 2021 todavía tiene su barriada empantanada. Con el último modificado, la obra debería haber terminado el 30 de septiembre y hay visos de que, a este ritmo, no lo haga hasta muy avanzado 2022".

Asimismo, ha advertido además de que la barriada de La Princesa "necesita más medios humanos para la limpieza de sus calles, así como una mayor atención sobre el arbolado urbano, que precisa de mantenimiento regular ante el mal estado que presenta".