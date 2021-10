L'IVAM participa en unes jornades que analitzen la vinculació entre l'escola i els museus durant la pandèmia

En el marc d'aquestes jornades, el departament educatiu de l'IVAM presentarà els resultats de l'activitat 'Cossos en (in)acció!', una proposta presencial per a alumnes de secundària que es va readaptar per a l'entorn digital durant el confinament, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El projecte es va transformar en un dossier formatiu per a professorat, documentant temàtiques com el gènere i la identitat, al mateix temps que plantejava reptes d'acció creativa per a joves a les xarxes socials de l'IVAM.

Així, partint d'accions i dinàmiques educatives de caràcter crític i reflexiu, es pretenia fomentar el pensament crític en els joves. D'aquesta manera, l'espai educatiu "va traspassar les parets del museu i de les aules per a accionar-se en un espai virtual al que qualsevol pot accedir des de la seua pròpia casa".

La directora adjunta de l'IVAM, Sonia Martínez, ha destacat que la programació d'Activitats i Educació de l'IVAM "entén el museu com un recurs que reinventa els seus usos i que articula sabers i diferències" i ha posat en valor que les propostes educatives "posen el focus en els temps dilatats i en l'accessibilitat, potenciant les activitats, cicles i programes que s'estenen en el temps i al territori, per a intentar teixir una xarxa d'esdeveniments, aprenentatges, afectes i efectes duradors".

'Cossos en (in)acció!' va formar part del conjunt de propostes educatives que, sota l'etiqueta #IVAMenpijama, el departament d'educació de l'IVAM va llançar durant el tancament temporal per la crisi de la Covid-19 per a estimular la creativitat i l'interés per l'art.