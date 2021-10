Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa': "Isa Pantoja no es una hija de serie B, es de serie Z"

Las disputas en la familia Pantoja están a la orden del día. Resulta difícil encontrar algún momento en el que sus miembros encuentren la paz absoluta entre ellos. Ahora, a Kiko Rivera se le acumulan dos frentes abiertos: a la guerra contra su madre se suma la que mantiene con su hermana pequeña.

El pasado fin de semana, durante el programa Sábado Deluxe, Isa Pantoja expresaba su dolor al no poder mantener una relación sana con su hermano, afirmando que creía que Kiko se había molestado con ella por no haber "tomado partido".

Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja se mostró clara: "No me puede decir nada. No me puede hacer elegir entre mi madre y mi hermano". Además, afirmó sentir que había sido una niña deseada y buscada por su madre, y que estaba "harta" de que este tema se cuestionase porque es algo que le resulta doloroso.

Por otra parte, la joven lanzó una llamada de atención a su madre, diciendo que necesitaba tenerla a su lado. Tras estas declaraciones, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han comenzado, en la mañana de este lunes, a comentar la actuación de Isa Pantoja en el espacio de Telecinco.

Bibiana Fernández ha destacado que, para ella, la joven es "el sentido común personificado". Además, la marroquí ha señalado que es "muy admiradora de Isabel porque habla con mucha propiedad de las cosas y esa época infantil, juvenil y adolescente se le ha pasado y me parece que ahora está mucho más serena y nada de lo que ha dicho se le puede criticar".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha confesado que nunca había visto a Isa Pantoja hablando "con tanto dolor". "Siempre he dicho que es una hija de serie B. Me equivocaba. Después de la entrevista del otro día, ella ha dejado claro que es una hija de serie Z. Lo lamentable es que ella se comporta como una hija y como una hermana y nadie se lo tiene en cuenta".