El PSOE pide "participar" en la reforma laboral, defiende a Batet y califica de "curioso" que Podemos exija su dimisión

El PSOE defiende su postura en las dos polémicas que han protagonizado con su socio de coalición, Unidas Podemos, en los últimos días. Los socialistas insisten en que quieren "participar" en la reforma laboral en la que trabaja la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que se prometió a Bruselas. Además, la formación también da la cara por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La retirada del escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez tras la sentencia del Tribunal Supremo ha soliviantado a los morados, que han llegado a pedir su dimisión. Sin embargo, los socialistas han tildado de "curiosa" esa petición y han recordado que Batet cumple órdenes judiciales.

La polémica sobre el "nuevo marco de relaciones laborales" comenzó el jueves con la denuncia de los morados de las supuestas "injerencias" por parte de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño y ha continuado hoy. Este lunes, Díaz ha acusado a Calviño de querer tomar las riendas de la negociación con patronal y sindicatos para descafeinar los cambios propuestos por Unidas Podemos. No obstante, desde el PSOE defienden que deben "participar" en esas conversaciones por la cantidad de ministerios que se verán afectados por la reforma laboral que vendrá a sustituir a la aprobada por Mariano Rajoy en 2012.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el portavoz socialista Felipe Sicilia, ha defendido que la reforma deberá ser de "todo el Gobierno" pese a que las competencias en Trabajo son del área morada. Eso sí, pese a las insistentes preguntas de los periodistas, no ha aclarado si pedirán liderar esas conversaciones. Según ha declarado, el presidente Pedro Sánchez está “informado” de cómo se están desarrollando los trabajos -que comenzaron el 17 de marzo, según Díaz-, pero la aspiración de los socialistas es “contribuir y aportar” en una reforma que “requiere de la participación de todos los ministerios afectados”, entre los que ha citado a Economía, Turismo, Educación o Igualdad, este último en manos de Unidas Podemos.

Al igual que ha hecho Sánchez desde Bruselas, Sicilia también ha insistido en que la reforma será "de todo el gobierno" y ha citado otras leyes que fueron polémicas y que suscitaron choques en la coalición, pero terminaron siendo aprobadas. Entre otras, la del Ingreso Mínimo Vital y la de Vivienda, que recibirá la luz verde del Consejo de Ministros este martes. “Hay muchas leyes que demuestran el trabajo coordinado, a conciencia y al unísono que hace el Gobierno. La reforma laboral será de todo el Gobierno”, ha continuado.

Sicilia, eso sí, no ha querido entrar en materia cuando se le ha preguntado entre la disonancia existente entre PSOE y Unidas Podemos respecto a la terminología, lo que podría esconder un conflicto de fondo en lo que se quiere cambiar, como denuncia la vicepresidenta Díaz. Mientras que los socialistas hablan de crear "un nuevo marco laboral" que dé respuesta a la "economía global", los morados -y el acuerdo de coalición firmado en 2018- utilizan la palabra "derogar". "Nosotros trabajamos en una nueva reforma laboral, la terminología de cada cuál...", ha remachado el socialista.

Sicilia también ha ejercido una defensa de la presidenta del Congreso, en el punto de mira de los morados tras la retirada del escaño de Rodríguez. El diputado de UP fue condenado a la inhabilitación para el sufragio pasivo. A juicio de los morados, eso no suponía el abandono del acta. Tampoco para los letrados de la Cámara. Por ello, Batet preguntó al Supremo si debía retirarle el acta, con respuesta afirmativa. Es por ello que Sicilia ha asegurado que la presidenta del Congreso "simplemente ha aplicado la normativa y ha sido respetuosa con una sentencia judicial". Desde Unidas Podemos no lo ven así y han llegado incluso a pedir su dimisión, un hecho que Sicilia ha definido como "curioso". "Ha de defender el Congreso y no iba a consentir un choque entre instituciones", ha concluido Sicilia.