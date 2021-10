'Dimpleplasty': la cirugía que ha conquistado a los 'millennials' y generación Z

La cirugía estética se ha vuelto un procedimiento cada vez más habitual. Con las redes sociales explotando al máximo el aspecto físico y los filtros que transforman los rasgos, este tipo de intervenciones se encuentra a la orden del día.

Desde principios del siglo pasado, los hoyuelos se han considerado un signo de belleza y grandes estrellas del momento como Katharine Hepburn o Kirt Douglas presumieron de ellos. Para conseguirlos, muchas mujeres recurrieron a estrafalarios aparatos que apretaban las mejillas. Sin embargo, 100 años después, es la cirugía quien da respuesta a esta necesidad.

Aunque no se trata de una gran novedad -como sí lo es la bichetomía- el operarse para tener hoyuelos se ha hecho popular en redes sociales como Instagram, donde se puede encontrar bajo el hashtag de #dimpleplasty

Según el Doctor Mayo, los hoyuelos naturales "no son más que un defecto. Surgen porque hay una brecha en el músculo cigomático mayor situado a ambos lados de la cara que provoca que los músculos sean más cortos de lo normal". Estas depresiones son genéticas y solo las posee un 20% de la población.

Para conseguirlos de forma artificial, se tiene que pasar por un procedimiento quirúrgico que consiste en "realizar una pequeña incisión en la boca para unir el músculo cigomático y acortarlo", explica el doctor. Esta intervención se hace por el interior de la mejilla y se sutura el músculo a la superficie profunda de la piel.

Por otro lado, uno de los principales inconvenientes es que no son permanentes y su efecto solo dura entre 2 y 3 meses. Pasado ese tiempo, habría que valorar si se podría volver a practicar. Además, también hay que tener en cuenta que los hoyuelos creados con la ayuda del bisturí siempre quedan visibles y no desaparecen cuando la boca está relajada, como lo hacen los naturales.

Según el doctor Mayo, el número de pacientes que buscan una dimpleplasty se ha triplicado en los últimos años, siendo Estados Unidos donde más se practica. No obstante, este procedimiento se está expandiendo al resto del mundo gracias a internet.

Quienes más lo solicitan son, en su mayoría, mujeres menores de 30 años y goza de gran popularidad en las redes sociales, ya sea por ver a multitud de influencers con ellos o famosos de moda como Ariana Grande, Miranda Kerr, YoonA, Chaeyoung, Harry Styles o RM de BTS.

Aunque se trata de una cirugía muy realizada, todos los doctores coinciden en lo mismo: acudir a un profesional cualificado y certificado para realizarla, ya que si no se hace de forma correcta, el resultado puede ser que no se noten los hoyuelos, que no estén en el lugar adecuado o que queden demasiado prominentes.