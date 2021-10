Los Niños Cantores de Viena responden a la Covid con 19 canciones en un nuevo álbum

Los Niños Cantores de Viena, el coro infantil más famoso y más viajero del mundo, ha grabado durante la pandemia, que le ha forzado a cancelar todas sus giras desde 2020, un nuevo álbum bajo el lema Together ('Juntos'), con 19 canciones de éxito popular de todo el mundo.

En un comunicado publicado este lunes, Gerald Wirth, director artístico del coro, resalta que los niños cantores se inspiraron "en el tema de la cohesión" a la hora de elegir las piezas del disco, concebido como "una respuesta a la pandemia" de la covid.

"Es un tema que nos ha acompañado a todos durante este tiempo, porque sólo juntos se pueden superar los momentos difíciles y reavivar el ánimo y la alegría por las cosas nuevas", ha explicado.

Así, han optado por canciones con las muestran "cómo se mezclan las diferentes culturas, cómo la música consigue en realidad lo mismo en todas las culturas": "Representar las emociones que nos conectan a los humanos. Eso es universal y tiene un poder tremendo", añade.

Las piezas grabadas son "conocidas y queridas en muchos países" y la mayoría de ellas supusieron un debut para el coro vienés, pues nunca antes las habían interpretado.

Entre ellas destacan, por ejemplo, La Paloma, On the Road Again, y el cántico de marineros Wellerman, muy popularizado en las redes sociales durante la pandemia.

El disco, editado por el sello Deutsche Grammophon, saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre en los países de habla alemana y el 10 de diciembre en todo el mundo, aunque ya se puede encargar en la tienda online del coro a un precio de 18 euros