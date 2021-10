Cvirus.- José Martí demana que les persones que todavia no s'han vacunat ho facen per "solidaritat i patriotisme"

El president de la Diputació, José Martí, ha fet una crida a les persones que encara no s'han vacunat perquè ho facen com més prompte millor acudint als punts de vacunació sense cita prèvia o tramitant la sol·licitud a través del portal de vacunació coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Considera que és una cosa que tots han de fer "per solidaritat i patriotisme, perquè estan en joc la salut pública, la vida de persones i la recuperació econòmica".

"Afortunadament, ens trobem en una bona situació, no podem baixar la guàrdia i tenim l'obligació de fer tot el que estiga en les nostres mans perquè no hi haja reculades", ha afegit.

Aquestes declaracions de Martí obeïxen a la seua preocupació per les dades desvetlades en els últims dies per les autoritats sanitàries, que posen de manifest que es vé produint un increment sostingut del nombre de persones hospitalitzades per coronavirus i que en el 70 per cent dels casos es tracta de persones no vacunades.

El president creu que encara que ja està vacunat el 90% de la població vacunable, "és importantíssim augmentar encara més eixe percentatge i que quan les persones majors siguen requerides per a la tercera dosi de reforç acudisquen a la cita".

En la seua opinió, és una "obvietat" que les vacunes donen resultat i constitueixen un eficaç "passaport de vida" que han permès reduir "de forma espectacular" la incidència del virus.