Las mascarillas siguen presentes en los patios de los colegios de Madrid: "Es muy complicado mantener la distancia"

Primer día con recreos 'libres de mascarillas' en los patios de los colegios de la Comunidad de Madrid. Este lunes entra en vigor la Orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que establece que los estudiantes de colegios e institutos podrán quitarse la mascarilla durante los recreos, siempre que sean al aire libre y que se mantenga la distancia de seguridad de metro y medio con sus compañeros. Y eso es lo que muchos colegios no pueden garantizar, por lo que han optado por seguir con la mascarilla: "Es muy difícil mantener la distancia de seguridad por lo que veo complicado que se retire la mascarilla", cuentan a 20minutos desde la delegación de la FAPA de Valdemoro.

Algunos colegios avisaban ya desde el viernes. Esa misma tarde, en cuanto la orden de la Comunidad fue publicada, padres y madres del colegio Amador de Los Ríos, en Noviciado, se encontraban con este mensaje: "En el curso 2021-2022, el uso de mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo que se realicen en espacios al aire libre siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Por este motivo, y ante la imposibilidad de respetar la distancia de seguridad en dicho periodo, se seguirá manteniendo el uso de la mascarilla".

Todos los colegios consultados optan por mantener la mascarilla

No es el único, el Colegio Instituto Veritas de Pozuelo de Alarcón, el Nuestra Señora del Rosario de Valdemoro, el Antonio Machado de Fuenlabrada y todos los centros de enseñanza con los que ha hablado este medio han optado por esa mima opción: mantener la mascarilla en los recreos porque no garantizan que se pueda cumplir con la distancia de seguridad.

No hay, sin embargo, datos oficiales ni por parte de las federaciones o agrupaciones de AMPAS, ni por parte del área de Educación de la Comunidad de Madrid sobre cuántos son los colegios que han decidido seguir la orden de Ayuso y cuantos no: "Los colegios son autónomos en su gestión, no tenemos un 'feedback' por su parte, no nos dan un informe de sus actuaciones. Nosotros enviamos la información el viernes y los centros la adoptan o no dependiendo de si pueden garantizar la distancia", la decisión es de los colegios, explica Educación a 20minutos.

Tampoco saben mucho más los padres y madres de los niños. Algunos colegios todavía están valorando qué medidas pueden tomar, si es que pueden tomar alguna, para que los niños puedan liberarse del peso de la mascarilla durante los recreos de forma segura: "Creo que por ahora siguen igual, llevan la mascarilla en todo momento menos en Educación Física, pero el centro aún no ha dicho nada", cuentan desde el AMPA del Colegio Público Gabriela Mistral las Tablas.

Niños con mascarilla dentro de clase ACN

"No hay sistemas" para mantener la distancia

Lo cierto es que el mantenimiento de esta distancia de seguridad no es fácil. Hablamos de niños, en ocasiones muy pequeños, que necesitan el contacto, se abrazan, juegan entre ellos, comparten objetos y, todo ello, sin estar vacunados: "En el patio le retiraron la mascarilla a los más pequeños, pero se la volvieron a poner porque han visto que no hay manera de mantener la distancia de seguridad", cuenta una abuela que lleva a sus nietos al colegio Antonio Machado de Fuenlabrada. Y, según dice, la mascarilla parece seguir siendo la tónica general en el distrito.

Desde la Delegación de la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado "Francisco Giner de los Ríos) de Valdemoro aseguran a 20minutos que "se sabía que la excepción a la norma era la distancia de seguridad de 1,5 metros" y que saben que, en base a eso "hay muchos coles que no están permitiendo que los niños y niñas se quiten la mascarilla".

"Entiendo que depende del espacio de recreo que tenga cada uno. Habrá coles que consigan hacerlo, pero me parece complicado" dicen desde Valdemoro. Es posible que, en aquellos que cuenten con patios más grande se puedan organizar turnos para salir al recreo, y en los que haya bastantes profesores se puedan hacer grupos burbuja de niños que salgan bien vigilados pero, en el distrito, "a parte de que los niños se junten solo con los de su clase y la propia presencia del profesorado durante los recreos, no hay más sistemas", dice esta delegación.

"Habrá muchos padres que estén tranquilos por seguir con la mascarilla"

Es decir, pese a que es el primer día en que las mascarillas no son obligatorias en los recreos, parece que seguirán acompañando a los niños durante un tiempo. Y los padres aún no saben como tomárselo, para empezar, porque muchos aún no saben la decisión que ha tomado el centro al que llevan a sus hijos.

"Hay de todo, el conjunto de padres y madres es muy variado, aunque siempre ha habido preocupación por el tema de mantener la distancia. Habrá muchos que estén muy tranquilos con continuar con la mascarilla y a otros que no les haga gracia", cuenta la delegación de la FAPA de Valdemoro.