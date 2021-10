La comissària europea de Cohesió destaca el suport "decisiu" perquè la L10 de Metrovalencia siga realitat en 2022

"Necessitem invertir en la mobilitat sostenible", ha defès en un missatge en Twitter després de recórrer, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, el futur canó per als vianants que connectarà les estacions de Bailén i Alacant.

Es tracta d'una línia molt esperada perquè connectarà el centre de València amb l'entorn de la Ciutat de les Arts i els Ciències, la Ciutat de la Justícia i el barri de Natzaret.

La inversió europea va permetre reactivar-la en 2018, set anys després de la seua paralització, amb la previsió que estiga acabada a la fi de 2021 per a la seua engegada durant l'any que ve, després de l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.

Aquesta línia, projectada com un eix vertebral de la ciutat de València i de les futures L11 i L12, comptarà amb tres estacions subterrànies i cinc en superfície al llarg d'un total de 5,3 quilòmetres.

A més del canó per als vianants de Bailén, Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) construirà una altra connexió subterrània de 250 metres que enllaçarà les estacions d'Alacant i Xàtiva per a facilitar el trasbord dels viatgers de la L10 amb les línies 3, 5 i 9. Amb una inversió de 22 milions, comptarà amb escales mecàniques i d'obra i amb ascensor accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

En general, el projecte del conjunt de la línia 10 (antiga T2) està cofinançat per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.