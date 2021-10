Susana Fernández asegura que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos "trabaja igual" tras el comunicado de dos diputados

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Debate de Orientación Política, Fernández ha asegurado que el funcionamiento del grupo parlamentario no experimentará ningún cambio mientras todos participen del proyecto de Cs. En este sentido, ha reconocido que no ha hablado con los dos diputados desde la publicación del comunicado.

"No nos ha gustado el comunicado, pero no hemos tenido tiempo de hablar", ha asegurado, remarcando que "siempre" desde que está en el partido, ha mostrado su "lealtad y capacidad de trabajo". "Sigo y seguiré en Ciudadanos, no entiendo que me tuviese que justificar ante dos personas que están en el grupo parlamentario igual que yo", ha enfatizado, señalando que ambos parlamentarios podrían haber hablado estas cuestiones "en confianza".

Sobre la petición de intervención de la líder nacional del partido, Inés Arrimadas, ha zanjado el tema asegurando que hoy mismo afirmó ser conocedora del compromiso del coordinador en Asturias, Ignacio Cuesta y del resto de la dirección del partido.

Sobre el cambio que se percibió en el debate de este lunes en la ubicación de los diputados, ha explicado que obedece a un "cambio pendiente" desde que ella fue nombrada portavoz. Cuando se hizo el cambio no quiso ocupar el escaño de la anterior portavoz, Laura Pérez Macho, y quedaba pendiente esa modificación. Ahora, ha dicho, se ha acometido la modificación para que los tres miembros de la dirección del grupo -Susana Fernández, Sergio García y Luis Fanjul- estén sentados juntos en la bancada.

"NO ME CONSTA QUE NADIE SE HAYA REUNIDO CON HERVÍAS"

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha sido tajante al afirmar que ni ella ni ningún miembro del grupo parlamentario se ha reunido con Francisco Hervías para hablar de la integración del partido en el PP. "No me consta que nadie del grupo parlamentario de Ciudadanos se haya reunido", ha subrayado.

"Es manifiesto que es una falacia", ha remarcado, al tiempo que ha reconocido que no le gusta la estrategia del político 'popular'. Ha señalado además que "ningún cargo del partido" se ha ido en Asturias al PP.