Barbón reconoce "todos los problemas" pero se suma a José Andrés al decir que "Asturias tiene que creérselo"

No obstante, el jefe del Ejecutivo se ha sumado al cocinero asturiano José Andrés, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, para decir que "Asturias tiene que creérselo".

Para Barbón, es necesario que las fuerzas parlamentarias y el conjunto de la sociedad se fije "en el profundo cambio que está sucediendo a ojos vista". "Esta comunidad autónoma tiene hoy muchas más razones para creer en su propio futuro", asegura.

"Por los avances en las comunicaciones, por el asentamiento de grandes industrias, por el desarrollo tecnológico y por la capacidad para aprovechar esos recursos extraordinarios que suponen los fondos europeos, Asturias puede estar a la vanguardia de la revolución industrial que ya ha comenzado. Es la primera vez en nuestra historia que estamos en condiciones de liderar una revolución industrial", sostiene.

Barbón, que durante la hora y cuarto de su intervención ha asegurado en varios momentos que su gobierno está "para defender los intereses de Asturias siempre y ante cualquier Administración o institución" y para impulsar las reformas necesarias "para modernizar Asturias, en todos los órdenes", ha ido desgranando algunos de sus principales objetivos para los próximos meses.

En el ámbito sanitario ha destacado el plan de choque para aliviar la lista de espera quirúrgica o la mejora de la Atención Primaria; en Educación se ha referido al inicio de obras de varios equipamientos como el IES de La Florida o La Corredoria, la expansión de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años o la mejora en las condiciones del profesorado; y en Servicios Sociales ha señalado la búsqueda de alternativas laborales para personas que perciben el salario social básico mediante convenios ya suscritos con el Servicio de Empleo, Tragsa y la Fundación Laboral de la Construcción y otro que pronto se firmará con las empresas del servicio de ayuda a domicilio, así como la ampliación del parque público de viviendas, con la ayuda de los fondos del programa europeo Next Generation, o el impulso a la rehabilitación energética de edificios.

También la calidad ambiental, la mejora de las comunicaciones, la ordenación del territorio, el reto demográfico, el desarrollo del medio rural o los compromisos de su gobierno con la cultura y el deporte, la igualdad entre mujeres y hombres o la modernización de la administración ha sido objetivo de su discurso, al igual que el impulso a la ciencia, al turismo y al refuerzo del tejido económico.

Los fondos europeos, las políticas de juventud y la reforma del Estatuto de Autonomía también han sido, asimismo, ejes de la intervención del presidente autonómico en la primera sesión del debate que continuará este martes con las invenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios y el jueves con las propuestas de resolución.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO

Finalmente, el presidente asturiano ha querido advertir de que "la pandemia no ha terminado". "He elegido el verbo arrinconar por su potencia expresiva, pero la crisis sanitaria no ha finalizado", ha dicho.

Adrián Barbón ha remarcado que actualmente "continúa habiendo contagios, brotes, hospitalizaciones y, por desgracia, muertes". "Por respeto a quienes han fallecido, por respeto a todas las personas enfermas, mantengamos la prudencia. Hagamos todo lo posible para que no sean necesarias nuevas restricciones y, por favor, lo planteo como un ruego, si alguien está aún sin vacunar, que aparte sus dudas y contribuya a la salud pública. Porque en la mejor Asturias, la que estamos construyendo, todas las personas cuidamos de todas", ha concluido.