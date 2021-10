Un hogar gallego con dos contribuyentes se ahorrará de media 144 euros con la rebaja del IRPF de la Xunta para 2022

"No es una cuantía despreciable, más teniendo en cuenta que llevamos otras dos rebajas aprobadas", ha destacado el titular del departamento autonómico, Miguel Corgos, en la presentación de las cuentas para 2022 en comisión parlamentaria.

Con esta intervención, el presupuesto de la Xunta para el próximo ejercicio, que asciende a 11.627 millones, junto a la ley de medidas fiscales y administrativas, inician su tramitación parlamentaria, después de su aprobación en Consello la semana pasada.

En su exposición, Corgos ha repetido el esquema de anteriores comparecencias desde su nombramiento como conselleiro de Facenda, tras el repentino fallecimiento de Valeriano Martínez, para el que ha tenido una vez más un "emocionado" recuerdo.

REFORMA FISCAL "REGRESIVA" O "PROGRESIVA"

En el apartado de la reforma fiscal ha aportado nuevas estimaciones al subrayar que "con las tres rebajas aprobadas -por el Gobierno gallego- respecto a 2014 cada contribuyente gallego se ahorrará de media en 2022 un total de 403 euros".

Es una medida, ha incidido, que no responde a una reducción "puntual" sino al "modelo en el que cree" el Ejecutivo, con el ánimo de "aliviar" los bolsillos de los contribuyentes gallegos.

Por su parte, la oposición le ha recriminado una reforma fiscal "regresiva", en palabras de la diputada del BNG Noa Presas. "La cuestión es que cambian los tramos, y el cambio es claramente regresivo. Aglutinan mayores rentas en tramos determinados, en lugar de combatir la regresividad", ha apuntado Presas.

Según el Bloque, "un gallego que ingrese sobre 12.000 euros" se ahorrará "unos 12 euros al año, que no da ni para un café con leche al mes".

Por su parte, la parlamentaria del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo ha advertido de que la medida que "tiene mayor impacto" es la disminución del impuesto sobre el patrimonio, con lo que "se está hablando de las rentas más altas, no de las medias ni de las bajas".

En este sentido, y tomando como referencia el discurso de la Xunta, ha replicado que "las rebajas para las rentas bajas y medias no parece que sean las más importantes" en el paquete fiscal.

En su turno, el popular Pedro Puy ha negado que sea regresiva y por el contrario ha defendido que es una reforma "progresiva", además de bajarse los impuestos en una "lógica económica de reactivación". "Posiblemente es de las más progresivas que tuvo nunca la comunidad", ha añadido.

Mientras, el conselleiro ha agregado nuevos datos en la réplica: un contribuyente que ingrese unos 23.500 euros al año pagará 3.090 euros en la comunidad gallega en 2022, frente a los 3.203 que le corresponderían en Asturias y 3.341 en Cataluña; y la rebaja del IRPF es "el triple para las rentas más bajas que para las medias y altas".

DEUDA, FONDOS EUROPEOS Y ATENCIÓN PRIMARIA

El responsable de Facenda, que ha enmarcado el proyecto de presupuestos en un horizonte de finalización de la pandemia del coronavirus y ha valorado tener "más recursos que nunca" en este momento "clave", ha justificado también "recurrir al endeudamiento" ahora, antes de ironizar con que "curiosamente los grupos de la oposición lo critican" en este momento.

También ha dedicado un reproche al Gobierno central tanto por el sistema de financiación como por el reparto de fondos europeos, al respecto de los cuales se favorecerá la movilidad de empleados públicos en busca de una mayor eficacia en la gestión. "Aspiramos a que nos correspondan más", ha clamado, refiriéndose a un 5% del fondo de resiliencia y "apenas el 4% del React".

De hecho, ha reiterado que espera que esos recursos "se repartan de una forma más cohesionadora" y se ha quejado de despertarse "con la noticia de que -el Ministerio de- Trabajo repartió a dedo 8 millones para empleo y emprendimiento a cuatro comunidades amigas, y entre ellas no está Galicia, y esto no puede ser; así no se hacen las cosas".

Por otra parte, y ante las críticas también de la oposición, ha asegurado que "los recursos en atención primaria crecen", con 80 millones más.

LAS CUENTAS DE FACENDA

En cuanto a las cuentas de Facenda recogen, según ha informado el conselleiro, una reducción en la partida destinada al pago de alquileres, que acumula un ahorro de 4 millones (un 54% menos) desde 2009, según sus números.

En 2022, la consellería prevé tener "ya en marcha" la nueva ley del plan gallego de estadística 2022-2026 para avanzar en la consolidación del sistema estadístico de la comunidad y antes de que termine el presente año presentará el plan estratégico de Galicia 2021-2030 "adaptado a los desafíos y retos" de la etapa pospandemia.

Precisamente este extremo es al que ha apelado ante los reproches de BNG y PSOE a unas cuentas "continuistas". Por su parte, Noa Presas ha censurado "propuestas para retornar Galicia a lo que era la de 2019", mientras Rodríguez Rumbo ha añadido que "no son los presupuestos que Galicia necesita".

Tras pedir la socialista que sean tenidas en cuenta "las aportaciones" que harán los grupos parlamentarios y apuntar la nacionalista que no confía en que haya "mucho cambio" en relación con ejercicios anteriores, Corgos ha ofrecido la "mano tendida" ante enmiendas y propuestas "constructivas", para dar con unos presupuestos "de mejor calidad".