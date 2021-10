La UA engega una app mòbil perquè els alumnes compartisquen cotxe i fomentar la mobilitat sostenible

En concret, aquest projecte preveu reduir cada dia 109 cotxes en carretera, és a dir, 27.950 desplaçaments universitaris menys a l'any, s'aconseguirà un estalvi d'emissions de 152.000 kg de CO2 anuals i els usuaris compartiran despeses generant un estalvi de més de 271.500 euros anuals i estalviaran més de 325.800 hores a l'any, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

D'aquesta manera, l'engegada d'aquest projecte pretén facilitar a tots els estudiants i treballadors la possibilitat de conéixer gent que visca i treballe o estudie a prop, perquè puguen compartir cotxe en els seus desplaçaments del dia a dia.

La ferramenta dona resposta a les peticions arreplegades en diferents instàncies de la Universitat com el vicerectorat d'Infraestructures i el d'Estudiants així com les delegacions estudiantils de les facultats, per a disposar d'una aplicació de carpooling.

La Universitat d'Alacant compta amb una àmplia demanda d'estudiants de tota la província, per la qual cosa tradicionalment s'ha detectat una alta dependència del vehicle privat per les distàncies i, en alguns casos, per les insuficients connexions de transport públic.

Per açò, el vicerector d'Infraestructures, Sostenibilitat i Salut Laboral de la UA, Salvador Ivorra, ha explicat que s'ha decidit implementar aquesta ferramenta "amb la qual s'incrementa l'ocupació dels vehicles amb el conseqüent estalvi de despeses". D'aquesta manera, es facilita la mobilitat i per tant s'afavoreix l'estalvi de temps i es millora la vida d'estudiants i treballadors i, a més, "en línia amb el nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, contribuïm a reduir l'impacte mediambiental derivat del trànsit rodat".

Respecte a l'impacte esperat, la UA sosté que cada dia es produeixen 36.200 desplaçaments amb cotxe per a acudir a estudiar o treballar al campus de Sant Vicent del Raspeig.

D'aquesta forma, gràcies a l'acord firmat entre Hoop Carpool i la Universitat d'Alacant, l'aplicació estarà a l'abast de tota la comunitat universitària, que podrà accedir a la reserva dels trajectes a través de l'app d'Hoop Carpool de forma gratuïta (sense comissions), només compartint despeses entre si (passatgers paguen a conductors).

D'altra banda, els conductors rebran un 20% extra de recompensa, que cobrirà 'Hoop Carpool' com a oferent del servei. Com explica Ivorra, "bastarà amb descarregar-se i registrar-se en l'aplicació i introduir el codi assignat per a la comunitat universitària: #UA-21SA".