La taxa de mortalitat entre els conductors joves de la Comunitat descendeix un 50% en l'última dècada

Malgrat ser el col·lectiu que pitjor imatge té entre els conductors espanyols (58%), els joves espanyols de 18 a 29 anys són el grup d'edat amb menor taxa de mortalitat entre els automobilistes (0,5%), un indicador que, a la Comunitat Valenciana, ha descendit a la meitat en l'última dècada.

Aquest gran canvi de tendència s'accentua encara més si es compara als joves actuals amb les generacions anteriors, ja que, en els últims 30 anys, els accidents de trànsit han passat de suposar el 31% de les defuncions de joves (1989) a ser el 17% (2019), la qual cosa suposaria haver salvat vora 35.000 vides.

L'evolució de la lesivitat també llança bones dades per als conductors de 18 a 29 anys, ja que la resta de grups d'edat tenen una lesivitat greu un 10,6% superior a la dels automobilistes més joves. Malgrat açò, el 50% dels valencians creen que, en termes de seguretat vial, els joves són els pitjors conductors.

No obstant açò, encara hi ha importants àrees de millora per als automobilistes més joves: tenen una taxa d'accidentalitat més alta que la resta, cometen més excessos de velocitat (72%) i són els que més usen el mòbil mentre van conduint (47%) i es posen menys el cinturó quan van d'ocupants (16%).

L'accident tipus en joves de 18 a 29 anys: abastos per no respectar la distància de seguretat (30%), en turismes de bastant antiguitat i en vies urbanes (61%). Solen patir-los homes (70%) de 25 a 29 anys.

Per comunitats autònomes, Balears, Catalunya i Madrid són els territoris on més accidents de conductors joves es van registrar en els últims 10 anys, mentre que Castella i Lleó, Navarra i Regió de Múrcia són les que menys. La Comunitat Valenciana se situa per sota de la mitjana, amb un 0,5% d'accidents sobre el cens de conductors joves.