La periodista Marta Riesco ha reaparecido este lunes en El programa de Ana Rosa, espacio donde trabaja como reportera, en medio del revuelo causado por la supuesta "relación especial" que mantendría con Antonio David Flores. Y aunque ha preferido no hablar directamente sobre los rumores, Ana Rosa Quintana sí lo ha hecho leyendo un comunicado de su parte desde el plató.

La comunicadora se ha dejado ver en el magacín para contar que Kiko Rivera podría visitar a su madre, Isabel Pantoja, en el puente de todos los santos. Sin embargo, no ha querido hablar en directo sobre los rumores que la relacionan con el ex guardia civil. La encargada de hacerlo ha sido la conductora del programa, que ha leído en voz alta un mensaje redactado por la propia Riesco. "No quiere entrar, y tiene todo el derecho", ha apuntado la directora del espacio.

"Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesion. Mi trabajo me avala: reportajes, exclusivas duramte años... Y esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano durante estos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mi profesiónn desde el ámbito privado", rezaban las primeras líneas del texto, que continuaba: "Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en un debate público".

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 25, 2021

Riesco considera que "la acosarán" decida lo que decida y, por ello, prefiere mantenerse al margen de las últimas informaciones que se ha difundido sobre ella. "Durante estos dias he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente he sido señalada por los medios de comunicación", valora en su comunicado.

La reportera pide "trabajar sin presiones" y agradece a sus compañeros el apoyo recibido. "El sueño de mi vida era trabajar en El programa de Ana Rosa y lo conseguí. Dracias a Dios tengo el cariño de mis compañeros del programa", han sido las últimas palabras pronunciadas de su parte por la presentadora.

Unos segundos después, Riesco ha reaparecido para informar sobre el conficto familiar de Kiko Rivera con Isabel Pantoja, a la que podría visitar próximamente. "Gracias, de corazon, a ti al programa y a mis compañeros", se ha limitado a decir la comunicadora.