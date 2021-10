Cvirus.- La Generalitat "no pensa" modificar les mesures en el curt termini

Així ho ha indicat Puig aquest dilluns en una compareixença a València amb la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira. Puig ha admès que hi ha una "tendència a l'alça" en la incidència acumulada en l'última setmana a la Comunitat Valenciana, Espanya i Europa i ha subratllat que els preocupa la situació de països com el Regne Unit.

No obstant açò, Puig no ha respost la pregunta de quan està prevista la pròxima reunió de la Comissió Interdepartamental de la Generalitat -on s'actualitzen les mesures i restriccions davant la pandèmia- i ha afirmat: "En el curt termini, no pensem a canviar la situació".

A més, ha insistit en la necessitat que es vacune el 10% de la població que encara no ha sigut immunitzada i ha remarcat que s'intensificarà la campanya de vacunació per a la grip i la tercera dosi en persones majors de 70 anys.

També ha apuntat que estan pendents de les decisions de la Interterritorial per a veure com funcionarà el nou calendari de vacunació i si van a ser vacunats els xiquets.