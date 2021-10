El documental 'All the Souls...', de Roberto Lozano, se proyectará en la Gala Unesco Valladolid City of Film

El equipo de la película, que se exhibirá en varias salas españolas, celebrará un encuentro con el público el día 1 de noviembre, en la sesión que tendrá lugar en el Teatro Cervantes de Valladolid, ciudad natal de Roberto Lozano Bruna, al que acudirá el propio realizador y la productora Marta Arranz Cordovés.

'All the Souls...' aborda la trata de personas en Nepal, donde el precio de la niña oscila entre 150 y 25.000 dólares. Cada año se venden entre 6.000 y 12.000 mujeres y niños. La trata de seres humanos se incrementó después del terremoto de abril de 2015, que devastó el país, en el que murieron cerca de 10.000 personas y dejó más de 22.000 heridos.

Las redes de traficantes engañan a las familias con promesas de un futuro mejor para sus hijos, cuando en realidad les conducen a un régimen de esclavitud donde son explotados con fines sexuales, o tráfico de órganos humanos. El director, conocido por sus documentales y reportajes sobre conflictos bélicos y sociales en Afganistán, Irak, Pakistán y, especialmente, en África, da voz a las víctimas y a quienes han decidido revelar al mundo esta aterradora práctica de esclavitud del siglo XXI.

El largometraje fue seleccionado por el Warsaw Film Festival, donde tuvo su estreno mundial el 9 de octubre de 2020 y participó en competición en la sección Documental. El certamen polaco está acreditado por la Federacio*n Internacional de Asociaciones de Productores Cinematogra*ficos (FIAPF) como certamen de categori*a 'A', junto a festivales como Cannes, Venecia, Berli*n, Locarno, San Sebastia*n, Karlovy Vary, Tokio, Moscu*, Mar del Plata, Montreal, Shanghai, El Cairo, Goa y Tallin.

La premiere española se celebró el 9 de junio de este año en el 24º Festival de Málaga, dentro de la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres', que el certamen malagueño dedica a promover el cine como medio para dar a conocer la realidad y la situación de las mujeres en el mundo.

'All the Souls...' también ha participado el pasado mes de septiembre en el 17 Festival Internacional de Derechos Humanos Pukañawi, celebrado en Sucre (Bolivia); en el 18 Saratov Sufferings Documentary Film Festival, que se celebra en Rusia; en el 19 Festival Internacional de Cine de Ponferrada, y en la 43 Semana de Cine de Lugo.

Este mes de octubre, el documental ha sido programado en el 13 Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao y se exhibirá el próximo día 27 en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid, dentro de la Gala Unesco Valladolid City of Film.

EL LEGADO DE ROBERTO FRAILE

Rodada en Nepal, India, España, Dubai, Malasia y Sri Lanka, 'All the Souls...' es el último trabajo del director de fotografía Roberto Fraile, asesinado el pasado 26 de abril cerca del parque nacional de Arli junto al periodista y reportero David Beriain y al conservacionista irlandés Rory Young, mientras grababan un documental sobre la caza furtiva en Burkina Faso. Colaborador habitual de Roberto Lozano Bruna, 'All the Souls...' es "su último legado, su fotografía quedará siempre para honrar su memoria, la de su compromiso personal con las causas más justas", ha asegurado el director.

Roberto Lozano Bruna (Valladolid), director y productor, funda en 1996 la productora independiente Cesna Producciones, a través de la que realiza programas de televisión, spots, largometrajes y documentales. Entre sus films se encuentran los cortos 'Mensajero del sur' (2008) y 'Yelda, la noche más larga' (2009), y los largometrajes documentales 'Los ojos de la guerra' (2011), y 'La luz Oculta' (2012).

La producción corre a cargo de Marta Arranz Cordovés, quien anteriormente ha participado en los largometrajes 'Dibujos de Luz', 'Los ojos de la guerra' y 'La luz oculta', que han obtenido diversos premios y reconocimientos internacionales. Actualmente, es la productora ejecutiva de la serie documental 'On the Front Line' y del largometraje documental 'Raw War', así como de otros proyectos cinematográficos en desarrollo de Cesna Producciones. Sus últimos trabajos son el largo documental 'La maleta de Helios', de Javier Angulo y Nacho A. Villar, además de 'All the Souls...'.

'All the Souls...' cuenta con el apoyo de Magic Mountain de Helio Estévez, la participación de Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid Film Office (VAFO) y Valladolid City Of Film.