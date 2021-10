Detingut a Sant Joan d'Alacant per presumptament assetjar i provocar sexualment a una xiqueta de 10 anys per internet

L'acusat va arribar a aconseguir també que la xiqueta li enviara fotos seues. Després de la seua detenció, s'ha confiscat en el seu domicili material informàtic contenint arxius relacionats amb el mateix delicte.

L'arrestat, de 65 anys i sense antecedents previs, ha passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, que ha decretat el seu ingrés a la presó. Així mateix, continuen les gestions per part de la unitat investigadora amb la finalitat de comprovar si existiren més víctimes, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

La investigació es va iniciar sobre el mes de maig, arran d'una denúncia rebuda en la Comissaria de Policia Nacional de Badajoz, on la mare d'una xiqueta menor d'edat de 10 anys denunciava que havia descobert que la seua filla havia mantingut contacte amb un home adult a través d'una aplicació d'intercanvi de missatgeria, concretament, converses d'elevat to sexual.

A més, la mare de la menor va esbrinar que aquest home li va enviar fotos i videos del seu penis i va aconseguir, després de sol·licitar-li-ho en reiterades ocasions, que la menor li enviara també fotos i videos dels seus genitals.

Així doncs, es va iniciar una investigació entorn d'esbrinar la identitat de l'autor dels missatges, aconseguint determinar a través de les perquisicions realitzades, que es tractava d'un home resident en la localitat de Sant Joan d'Alacant.

Per açò, es va establir un dispositiu de vigilància entorn del domicili de l'investigat, que va culminar amb la seua detenció com a presumpte autor dels fets. També s'ha realitzat un registre en el seu domicili, on s'ha intervingut material informàtic amb contingut sexual de menors d'edat.