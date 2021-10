'Experimento Stuka' obri en SGAE el cicle de documentals guanyadors en els Premis de l'Audiovisual valencià

Organitzada per la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), la mostra "desitja ajudar a difondre el cinema documental valencià de recent creació i celebrar l'excel·lent estat de salut que travessa el gènere", destaca l'organització en un comunicat.

El programa es completarà en les pròximes setmanes amb 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', d'Adán Aliaga i Àlex Lora (4 novembre), i 'The mystery of the Pink Flamingo', de Javier Polo (9 novembre).

'Experimento Stuka' va guanyar en 2018 el Premi al Millor Llargmetratge Documental en la primera edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià. Eixe mateix any va collir una menció especial en la Secció Mirades al Millor Llargmetratge Valencià en el 2º Festival Internacional de Cinema Documental DOCSValència i en 2019 va sumar un total de deu candidatures en la 33ª edició dels Premis Goya.

Dirigit per Rafa Molés i Pepe Andreu, que firmen també el guió al amb Núria Tirat, 'Experimento Stuka' narra el bombardeig de quatre xicotets pobles castellonencs durant la Guerra Civil espanyola. Aquell dia, tres avions van aparéixer per l'horitzó. Alguns xiquets van eixir a saludar, els adults els van mirar amb certa innocència i curiositat. Després d'unes maniobres, els avions van descendir en picat i van bombardejar cases i esglésies. Van morir 38 persones i mai ningú va saber qui va ser el responsable o el propòsit d'eixa matança. Fins ara.

ARXIU MILITAR

Quasi huitanta anys després del succés, un veí de Benassal va descobrir, a través d'un llibre de l'historiador britànic Antony Beevor, que el bombardeig d'eixos quatre pobles estava perfectament documentat en una carpeta de l'arxiu militar de Friburg (Alemanya), amb 66 fotografies aèries. D'eixa manera, i després de múltiples investigacions, els veïns de les poblacions castellonenques bombardejades van entendre que havien sigut víctimes d'un experiment militar.

Els pilots pertanyien a la Legión Cóndor, enviada per Hitler per a ajudar a Franco durant la Guerra Civil, i amb aquella acció pretenien provar l'eficàcia del model d'avions Junkers Ju 87-A, o Stuka, per a transportar i llançar una bomba de 500 quilos, així com calibrar els seus efectes sobre cascos urbans. L'èxit de l'experiment, de fet, va ser determinant en la decisió alemanya de construir en massa els avions Stuka, amb els quals posteriorment arrasarien Europa durant la II Guerra Mundial.

"La pel·lícula no planteja un debat historiogràfic, però sí parla d'Història", expliquen els cineastes Rafa Molés i Pepe Andreu. "Quan van arribar a nosaltres eixes 66 fotografies de la carpeta del Freiburg Militärarchiv, de mans d'un ciutadà cansat d'esperar respostes, vam entendre que aquelles imatges abstractes de la província de Castelló amagaven una realitat universal i que eren un document poderós per a explicar una història que demanava a crits ser contada, la del silenci i la de les cicatrius de la guerra", conclouen.

Llicenciats en Ciències de la Informació i amb més de dos dècades d'experiència professional en l'àmbit de l'audiovisual, Pepe Andreu i Rafa Molés són directors i guionistes. A més d''Experimento Stuka', junts han dirigit els llargmetratges documentals 'Five days to dance' (2014) i 'Sara Baras. Todas las voces' (2016). Amb aquest últim van aconseguir el Premi Mirades al Millor Llargmetratge Valencià en la primera edició de DOCSValència. Five days to dance va obtindre el Premi Canal+ en el Festival Internacional de Cinema Documental MiradasDOC.

Tots dos títols es van projectar també en importants certàmens i mostres nacionals i internacionals. A més, Andreu i Molés van fundar SUICAfilms, productora d'Experimento Stuka i del programa de radi i televisió Una habitació pròpia per a À Punt Mèdia, entre altres projectes.

Pepe Andreu va treballar durant 16 anys com a realitzador en RTVV-Canal 9, en programes com 'Dossiers' i 'Societat Anònima'. En 2005 va dirigir el documental 'El misterio de Elche: las voces de un pueblo'. Entre 2007 i 2009 va ser cap d'unitat del departament de Promocions de RTVV. Per la seua banda, Molés va dirigir entre 2010 i 2014 el programa 'Societat Anònima', i va ser un dels fundadors de l'Equip d'Investigació dels Serveis Informatius de RTVV. En 2012 va rebre el premi Periodista de l'Any en la III edició dels Premis de Periodisme de la Comunitat Valenciana.