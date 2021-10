Sonsoles Ónega y Rosa Benito, juntas en un fin de semana muy especial

Sonsoles Ónega ha asistido este fin de semana a Valencia para acudir a la entrega de los Premios Nacionales Aquí TV, donde ganó su galardón a Mejor presentadora y, además, de Mejor programa de actualidad con Ya es mediodía. Y es que esto lo pudo celebrar de la mano con la mejor compañía: Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás, que estuvieron junto a la presentadora en todo momento.

Con los merecidos galardones de su compañera, Rosa Benito ha querido dejar claro su apoyo a la labor mediática durante la ceremonia: "La televisión es la compañía en los hogares. Es un complemento de la casa más, gracias a la televisión nos conoce la gente, nos quieren, nos odian, pero bueno, me siento muy querida y para mí es algo muy gratificante, solo puedo dar gracias por y para las cosas que me ha dado".

Además del evento del viernes, Sonsoles ha podido aprovechar estos días junto a sus compañeros en un "súper finde", tal y como describía en redes. Y es que han publicado varias imágenes y vídeos que refleja a la perfección cuantísimo han disfrutado.

Rosa Benito y Sonsoles Ónega, rodeadas de la mejor compañía. INSTAGRAM

Con Rosario Mohedano y Miguel Ángel Nicolás, entre otros compañeros, tanto Benito como Ónega han presumido en sus perfiles de este breve descanso que han aprovechado tras la ceremonia, en una celebración donde no ha faltado la música, el baile y la buena comida.

Rosario, la hija de Rosa Benito, parecía que no iba a faltar a este encuentro por Valencia. Y tampoco lo hizo César Vidal, la pareja de Sonsoles Ónega, a quien describe como "un compañero fantástico" con el que se alegra de compartir momentos como estos: "Me encanta que me acompañe. Espero que sí, que esté orgulloso de mí, sino vamos apañados".

Rosa Benito durante los Premios Aqui TV en Valencia. GTRES

Rosa Benito, "feliz" durante su fin de semana en Valencia. INSTAGRAM

"Feliz", así se describe Rosa Benito en una de sus instastories donde, con una sonrisa que casi va de oreja a oreja, parece disfrutar entre baile y baile. Y, por supuesto, con vistas al mar.

Sonsoles Ónega, Rosa Benito y Miguel Ángel Nicolás. INSTAGRAM

El equipo de la sección Fresh de Ya es mediodía ha festejado, con absoluta satisfacción, estos días cargados de reconocimiento y buenas noticias. Y, aunque se ausentaron en el programa por la entrega de premios, sin duda tanto Sonsoles Ónega como Miguel Ángel Nicolás y Rosa Benito mostraron por Instagram su complicidad y alegría.

Y es que tienen mucho por lo que alegrarse, según lo indicaba la misma Rosa Benito durante su encuentro con la prensa el pasado viernes: "El balance es más positivo que negativo, yo me quedo siempre con lo bueno porque es de lo que se aprende, de lo negativo prefiero no pensar. Borro las cosas, hay veces que me pasa algo con alguien y me tienen que reconocer que me había pasado algo, te prometo que no me acuerdo, eso se lo he inculcado a mis hijos, vivir con rencor es horroroso".