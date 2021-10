'Experimento Stuka' abre en SGAE el ciclo de documentales ganadores en los Premios del Audiovisual valenciano

Organizada por la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana, con el apoyo de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), la muestra "desea ayudar a difundir el cine documental valenciano de reciente creación y celebrar el excelente estado de salud que atraviesa el género", destaca la organización en un comunicado.

El programa se completará en las próximas semanas con 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', de Adán Aliaga y Àlex Lora (4 noviembre), y 'The mystery of the Pink Flamingo', de Javier Polo (9 noviembre).

'Experimento Stuka' ganó en 2018 el Premio al Mejor Largometraje Documental en la primera edición de los Premios del Audiovisual Valenciano. Ese mismo año cosechó una mención especial en la Sección Miradas al Mejor Largometraje Valenciano en el 2º Festival Internacional de Cine Documental DOCSValència y en 2019 sumó un total de diez candidaturas en la 33ª edición de los Premios Goya.

Dirigido por Rafa Molés y Pepe Andreu, que firman también el guion junto a Núria Tirado, 'Experimento Stuka' narra el bombardeo de cuatro pequeños pueblos castellonenses durante la Guerra Civil española. Aquel día, tres aviones aparecieron por el horizonte. Algunos niños salieron a saludar, los adultos los miraron con cierta inocencia y curiosidad. Tras unas maniobras, los aviones descendieron en picado y bombardearon casas e iglesias. Murieron 38 personas y nunca nadie supo quién fue el responsable o el propósito de esa matanza. Hasta ahora.

ARCHIVO MILITAR

Casi ochenta años después del suceso, un vecino de Benassal descubrió, a través de un libro del historiador británico Antony Beevor, que el bombardeo de esos cuatro pueblos estaba perfectamente documentado en una carpeta del archivo militar de Friburgo (Alemania), con 66 fotografías aéreas. De ese modo, y tras múltiples investigaciones, los vecinos de las poblaciones castellonenses bombardeadas entendieron que habían sido víctimas de un experimento militar.

Los pilotos pertenecían a la Legión Cóndor, enviada por Hitler para ayudar a Franco durante la Guerra Civil, y con aquella acción pretendían probar la eficacia del modelo de aviones Junkers Ju 87-A, o Stuka, para transportar y lanzar una bomba de 500 kilos, así como calibrar sus efectos sobre cascos urbanos. El éxito del experimento, de hecho, fue determinante en la decisión alemana de construir en masa los aviones Stuka, con los que posteriormente arrasarían Europa durante la II Guerra Mundial.

"La película no plantea un debate historiográfico, pero sí habla de Historia", explican los cineastas Rafa Molés y Pepe Andreu. "Cuando llegaron a nosotros esas 66 fotografías de la carpeta del Freiburg Militärarchiv, de manos de un ciudadano cansado de esperar respuestas, entendimos que aquellas imágenes abstractas de la provincia de Castellón escondían una realidad universal y que eran un documento poderoso para contar una historia que pedía a gritos ser explicada, la del silencio y la de las cicatrices de la guerra", concluyen.

Licenciados en Ciencias de la Información y con más de dos décadas de experiencia profesional en el ámbito del audiovisual, Pepe Andreu y Rafa Molés son directores y guionistas. Además de 'Experimento Stuka', juntos han dirigido los largometrajes documentales 'Five days to dance' (2014) y 'Sara Baras. Todas las voces' (2016). Con este último se alzaron con el Premio Miradas al Mejor Largometraje Valenciano en la primera edición de DOCSValència. Five days to dance obtuvo el Premio Canal+ en el Festival Internacional de Cine Documental MiradasDOC.

Ambos títulos se proyectaron también en importantes certámenes y muestras nacionales e internacionales. Además, Andreu y Molés fundaron SUICAfilms, productora de Experimento Stuka y del programa de radio y televisión Una habitació pròpia para À Punt Mèdia, entre otros proyectos.

Pepe Andreu trabajó durante 16 años como realizador en RTVV-Canal 9, en programas como 'Dossiers' y 'Societat Anònima'. En 2005 dirigió el documental 'El misterio de Elche: las voces de un pueblo'. Entre 2007 y 2009 fue jefe de unidad del departamento de Promociones de RTVV. Por su parte, Molés dirigió entre 2010 y 2014 el programa 'Societat Anònima', y fue uno de los fundadores del Equipo de Investigación de los Servicios Informativos de RTVV. En 2012 recibió el premio Periodista del Año en la III edición de los Premios de Periodismo de la Comunidad Valenciana.