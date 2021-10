Paz Padilla 'denuncia' la nueva independencia de su hija, Anna Ferrer: "Se lo ha llevado todo"

Tomarse con humor el síndrome del nido vacío. No le ha quedado otra. Bueno, según ella, es que no le ha quedado nada. Paz Padilla ha decidido tirar de su vena cómica para ver cómo su hija, Anna Ferrer, se ha marchado a vivir con su novio y cómo este nuevo cambio supone algo radical en la vida de la gaditana: ahora vive sola en casa.

Anna Ferrer, a sus 24 años, ha tomado una decisión importante: abandonar el hogar en el que vivía con su madre y trasladarse, de forma que se afianzase la relación definitivamente, con su novio Iván Martín a un nuevo piso que está ubicado en pleno centro de Madrid. ¿Y ahora qué?, piensa Paz, que está más que feliz por ver cómo su hija emprende su vuelo pero con algo de resquemor andaluz.

"Me he quedado sola y se lo ha llevado todo... ¡Me he quedado sin ropa!", ha bromeado la presentadora de Telecinco, de 52 años, a través de Instagram, mientras su hija no podía evitar reírse de las ocurrencias de su madre, que ya de paso ha aprovechado para ver si su vena instagramera puede venirle bien para cubrir todos esos huecos en el armario.

"No tengo nada. Si hay alguna marca que quiera mandarme cosas...", dejaba en el aire Padilla, que hacía este llamamiento a cualquier firma que quisiera publicitarse en su necesidad de vestidos y complementos (que su hija, como influencer de moda, se ha llevado a su nuevo apartamento).

Ello no quita, eso sí, que la conductora de Sálvame no sienta que ha hecho un trabajo excepcional con su hija, de quien se siente más que orgullosa en cada paso que da. "Como madre creo que lo he hecho muy bien en el sentido de que se independice significa que es económicamente solvente y que es una niña sana, equilibrada y a quien le toca el proceso que tiene que vivir ahora, emanciparse", confesaba recientemente. Y es que ambas siguen más que unidas, por eso no hay semana en la que no se vean... aunque sea para intercambiarse ropa.