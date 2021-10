El TEM programa dos noves edicions del seu cicle d'"exploració de la poesia escènica"

En la cita d'aquest cap de setmana, Rimbomba torna a recórrer a les figures més representatives del gènere amb la presència de l'artista nascut a Ciudad Real Dyso, considerat "una de les veus més compromeses i influents del moment i el pare del denominat 'spoken rap', qui deu la seua consideració d'únic al fet que els rapers ho consideren massa poeta, i els poetes, massa raper".

D'altra banda, passaran per l'espai del Cabanyal-Canyamelar la valenciana Bibiana Collado -coneguda per denunciar la violència contra les dones amb la força del llenguatge- i el madrileny Gonzalo Escarpa, mestre del refrany, la broma i la sàtira descarnada, definit com un "poeta joglaresc" amb una tradició en la qual tenen cabuda Leo Masliah, Sor Juana Inés de la Cruz i fins a Glòria Fuertes.

Un dia després, el dissabte 30 d'octubre -en sessió doble a les 12.00 i les 17.00 hores-, l'escenari del TEM es convertirà literalment en un aula amb la representació de 'Demà no hi ha classe', un espectacle concebut per Juli Disla, Jaume Pérez i Toni Tordera que estableix un paral·lelisme entre l'espai de la classe i la pròpia vida, a través d'una professora nouvinguda al col·legi i uns alumnes que l'observen amb expectació.

"La relació entre tots dos derivarà en un discurs pedagògic sobre les incerteses, les pors i els entusiasmes que ens aguaiten", explica, en un comunicat, la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez.