Música, cinema, art urbà, teatre i tallers, al nou Festival Cridem pel Clima

La trobada té com a objectiu "connectar a la ciutadania amb l'emergència climàtica mitjançant una àmplia oferta cultural per a totes les edats i nivells de sensibilització amb la problemàtica ambiental". Durant set dies, es convertirà en un escenari per al diàleg entre persones expertes amb espai per a la participació ciutadana i cultural.

El director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont, assegura que "és necessari impulsar un festival com aquest, que funcionarà com un punt de trobada entre la ciutadania i professionals que dia a dia treballen per a resoldre l'emergència climàtica".

"MECANISME DE SENSIBILITZACIÓ"

Cridem pel clima naix "amb la certesa que la cultura és el mecanisme de sensibilització més poderós" i, per açò, proposa una extensa programació multidisciplinària amb concerts de bandes locals, nacionals i internacionals, com els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban o l'artista visual i músic Bby Ressò (Ámsterdam), destaquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

El festival també acull un cicle de cinema dedicat a l'emergència climàtica, teatre i art urbà en directe de la mà d'Elías Taño. L'artista crea un espai per al diàleg amb fins a sis taules dedicades al paper de la cultura en la crisi climàtica i la problemàtica analitzada des de diferents àmbits. Participaran agents culturals, experts en canvi climàtic, especialistes en medi ambient i docents.

L'entrada és gratuïta. Durant les pròximes setmanes es coneixerà la programació completa a través de les xarxes socials de Cridem pel clima i la pàgina web