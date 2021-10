El I Festival Novembre Dones "visibilitza" en El Teatret espectacles fets i interpretats per dones

L'espectacle 'Historia de una mestra', sota la direcció de Gemma Miralles i interpretada per Paula Llorens, obrirà el certamen. Totes les companyies que integren el cartell són valencianes.

Les següents cita són 'Slit', de la companyia Anna Albaladejo del 5 al 7 de novembre; 'Eros, una obra de jerarquías, mitos y violencias', de la companyia emergent Cia Nomusa del 12 al 14 de novembre; i tancarà el festival 'Espérame en el cielo', de Francachela Teatro del 26 al 28 de novembre.

El director de la Sala El Teatret, José Blasco Lobo, explica, en un comunicat, que "aquest festival estava pensat per a 2020, però, per la pandèmia, no es va poder realitzar".

"Per a enguany ens vam proposar realitzar Novembre Dones, per la necessitat de crear un cicle en el qual es veren reflectides el treball de les dones. On el públic es plantege reflexions i que sorgisquen debats sobre el rol de la dona en aquesta societat. Estem desitjant que en les següents edicions es puga potenciar cada vegada més les propostes fetes per dones", apunta.