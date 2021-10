Marián Cano protagonitza la tercera sessió del cicle 'Alicante en femenino' del Gil-Albert

La proposta naix amb l'objectiu de donar a conéixer a dones de la província que destaquen en diferents àmbits de la cultura, la ciència, l'esport o la gastronomia, entre uns altres, per a valorar les seues figures i reivindicar el paper fonamental de la dona en la nostra societat, segons ha explicat la institució en un comunicat.

Marián Cano és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i compta amb un postgrau en Direcció comercial i Màrqueting de l'ESIC. Dins de l'àmbit privat, ha ocupat diversos càrrecs que li van portar a treballar a l'Institut Valencià d'Exportació (IVEX) des de 1997 fins el 2003, dirigint l'oficina d'IVEX a Nova York.

La relació de Cano amb el sector del calçat es remunta a setembre de 2010 amb el seu nomenament com a secretària general d'AICE, avantsala de la seua designació com a secretària general d'AVECAL a l'octubre d'eixe mateix any.

En 2015 va assumir la presidència executiva d'AVECAL, càrrec que manté en l'actualitat, i, provisionalment, en 2020 es va fer càrrec de la presidència de la Federació d'Indústries del Calçat Español (FICE).