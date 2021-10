La Comunitat se situa com la tercera autonomia amb major ocupació extrahotelera al setembre

Lideren aquesta taula les Illes Balears amb el 59,8% de l'ocupació, seguida de Canàries, amb el 59,5%; i la Comunitat Valenciana, amb el 55,4%.

En tota Espanya, les pernoctacions en establiments hotelers van pujar un 48,5% en els nou primers mesos de l'any respecte al mateix període de 2020 en un context marcat per l'impacte de la pandèmia del coronavirus sobre el sector turístic.

Només en el mes de setembre les pernoctacions en els hotels espanyols van superar els 25,6 milions, la qual cosa suposa triplicar (+212,1%) les realitzades en el mateix mes de 2020.

Atenent a la procedència, les pernoctacions dels viatgers residents a Espanya, que van representar el 46,1% del total de setembre, van augmentar un 84,9% en taxa anual, mentre que les dels estrangers es van multiplicar per més de set (+657,7%).

Si es compara la dada de setembre d'aquest any amb el mateix mes de 2019, sense pandèmia, les pernoctacions en establiments hotelers mostren un descens del 31,7%, hagut d'exclusivament a la reculada de les pernoctacions realitzades per estrangers (-47,2%), ja que les d'espanyols augmenten un 2,4%, per damunt, per tant, dels nivells prepandèmia, un fet que ja va ocórrer en els mesos de juliol i agost.

L'estada mitjana va augmentar al setembre un 33,2% respecte al mateix mes de 2020, situant-se en 3,1 pernoctacions per viatger.