Un eix per als vianants unirà les Torres de Quart i Mislata

Els municipis de València i Mislata han projectat conjuntament el model de reconnexió dels seus respectius termes mitjançant una proposta «inclusiva, segura, sostenible i amb perspectiva de gènere que elimine l'actual espai degradat i poc segur que hi ha en l'actualitat» en l'eix que connecta les Torres de Quart amb Mislata.

Així ho va explicar divendres passat la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, acompanyada per l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, després d'aprovar la Junta de Govern Local la licitació del projecte de millora urbana del carrer Democràcia, que compta amb un pressupost de quasi un milió d'euros.

L'actuació beneficiarà especialment als residents del barri de Soternes, limítrof amb la localitat veïna, ja que permetrà donar una solució per a la reconnexió de tots dos municipis. El projecte, que afecta una superfície de 2.700 metres quadrats, té un pressupost d'adjudicació de 910.000 euros, i contempla un termini d'execució de set mesos, per la qual cosa, tal com va afirmar Gómez, «s'espera que l'obra estiga acabada a l'inici del curs 2022/2023».

El projecte que s'ha plantejat per l'equip d'arquitectura ha buscat donar una alternativa al gran mur de més de dos metres d'altura que limita l'accés entre tots dos municipis com una barrera insegura i inaccessible.

"Connexió amable"

Gómez s'ha fet ressó de la denúncia de veïns que, a vegades, fins i tot opten per travessar zones de trànsit de vehicles, amb el consegüent perill per a la seguretat viària. «El que proposem és una connexió amable, que integre la barrera arquitectònica i done un ús ciutadà a un espai que actualment és una zona degradada, oblidada, inaccessible i poc segura, tant des del punt de vista de la seguretat viària com des del punt de vista del gènere», va explicar la vicealcaldessa.

L'alcalde de Mislata va agrair el «compromís de l'Ajuntament de València amb la mobilitat sostenible» i va subratllar la voluntat «de derrocar murs per a unir persones i crear espais per a la gent».