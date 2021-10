Reforç de l'EMT i control d'aforament per a visitar els cementeris

El dispositiu municipal amb motiu del dia de Tots els Sants elimina enguany quasi totes les restriccions després de la millora de la situació epidemiològica. No obstant això, es mantindran mesures de protecció, com per exemple el control d'accés als cementeris o la dispensació de gel hidroalcohòlic. També l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha posat en marxa el reforç del servei des d'aquest passat dissabte per a facilitar l'escalonament de les visites als cementeris de la ciutat.

«No serà una celebració de Tots els Sants totalment normalitzada, però s'acostarà molt més a qualsevol 1 de novembre que al de l'any passat», explica el regidor de Cementeris, Alejandro Ramon.

Entre les mesures extraordinàries figuren també la desinfecció diària d'escales, fonts, bancs i banys i la instal·lació de comptadors d'aforament «per a poder controlar el volum de visites a cada moment i poder detectar si en un moment donat hi ha un increment molt elevat que comprometa el manteniment de les distàncies de seguretat, una qüestió que esperem que no es produïsca i per a la qual demanem la col·laboració de la gent escalonant les seues visites», sosté l'edil.

La celebració motivarà l'ampliació de l'horari dels cementeris, que obrin ininterrompudament des d'aquest dissabte fins al pròxim 2 de novembre entre les 9.00 i les 18.00 hores. A més, s'ha incrementat la plantilla de jardineria amb dos operaris més durant aquest mes per a atendre els treballs necessaris en l'arbratge dels cementeris i també s'han incorporat dos conductors i altres dos peons de recollida per a optimitzar la neteja. En aquesta mateixa línia, s'ha reforçat la presència de contenidors amb 90 unitats més.

Quant als accessos, entre els quals també estarà la porta del cementeri civil el dia 1, hi haurà, a més, personal que informarà els visitants, que també podran comptar amb tres màquines per a localitzar les ubicacions on es troben els difunts als quals visiten.

Per part seua, l'EMT va iniciar aquest dissabte el seu operatiu especial per a facilitar els desplaçaments, que inclourà el reforç de les línies 9, 10, 18 i 99 i l'habilitació d'una línia llançadora per a connectar el centre de la ciutat amb el Cementeri General. L'entitat té previst incrementar la seua oferta de manera progressiva fins al cap de setmana del 30 i el 31 d'octubre, així com el propi 1 de novembre, tres dies en què el servei habitual de les línies que arriben al cementeri es duplicarà. Tot, en previsió que els desplaçaments s'intensifiquen durant tot eixe cap de setmana, per la qual cosa s'augmentarà la freqüència dels autobusos municipals.

D'altra banda, el 31 d'octubre i l'1 de novembre l'EMT posarà en funcionament una línia llançadora que connectarà de manera directa el centre de la ciutat (carrer del Periodista Azzati) i el Cementeri General de 8.00 h a 18.00 h. A més, els dies 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre oferirà una connexió gratuïta entre el tanatori municipal i l'ampliació del cementeri des de les 9.00 h fins a les 18.00 hores.

A tot això se sumarà un dispositiu especial d'informació al carrer. Des d'aquest passat dissabte personal de l'entitat atén els usuaris en els intercanviadors de Tetuan-Porta de la Mar i Xàtiva-Estació del Nord, així com en l'entrada principal al Cementeri General i l'accés al tanatori municipal. També es reforçarà l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC).

El sarcòfag de Blasco, novetat d'enguany

Una de les principals novetats amb la qual es trobaran enguany els visitants del Cementeri General de València és el sarcòfag de l'escriptor, periodista i polític Vicente Blasco Ibáñez. Obra de Mariano Benlliure, aquest element va ser instal·lat el mes d'abril passat en el vestíbul del recinte procedent del Museu de Belles Arts.

Encarregat en 1933, després de l'arribada de les restes de Blasco des de França a València, on es va organitzar un multitudinari enterrament, estava dissenyat per a coronar la cripta funerària d'un monument en el propi cementeri que mai va arribar a construir-se en esclatar la Guerra Civil.

Encara que el novel·lista reposa en un senzill nínxol de la secció civil, els visitants podran descobrir els secrets del sarcòfag a través d'un codi QR amb informació en valencià, castellà, anglés, francés i italià.