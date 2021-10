El doctor Vázquez Lima, asesor del comité clínico, pide vacunar al tercer mundo "si no queremos una nueva pandemia"

"Usted, país occidental, si no quiere enfrentarse a una nueva pandemia, vacune al tercer mundo", ha indicado, de forma contundente, el doctor Lima en una entrevista concedida este domingo a Cadena Ser y recogida por Europa Press.

El asesor del comité clínico ha asegurado que, "de seguir todo bien", "pronto podría anunciarse una situación de 'normalidad con prudencia', pero "con un matiz": la vacunación en países subdesarrollados, "muy preocupante en el mundo globalizado".

"Los países occidentales deberían pensar en apostar por la vacunación en esos países", ha señalado, si no, "no se va a acabar nunca". "Tanto que hablamos de ser solidarios, vamos a serlo de verdad. Y si los países occidentales no quieren serlo, que piensen egoístamente en su población, aunque suene burdo", ha argumentado.

Respecto de la situación en la Comunidad gallega, Lima prefiere hablar de "normalidad con prudencia" y no de "nueva normalidad", una situación hacia la que se ha dado el primer paso con la salida del estado de emergencia sanitaria declarada esta semana, que ha asegurado, se aconsejó "con unanimidad" por parte del comité clínico.

Aunque ha afirmado que, dada la incidencia acumulada registrada y los hospitalizados por covid, "hay tranquilidad", el doctor Lima ha apelado a la prudencia. A este respecto ha abogado por mantener el uso de la mascarilla en interiores y en lugares donde guardar la distancia de seguridad sea "más complejo".

MASCARILLAS EN INTERIORES

En este sentido, y sobre los aforos de hostelería, ha recalcado que la situación es diferente a la vivida antes de verano, con un 90% de la población diana vacunada en Galicia y, ahora, con los medidores de CO2 en los interiores de los locales.

Así las cosas, preguntado sobre la posibilidad de mantener las mascarillas hasta primavera, Lima las recomienda en los ambientes ya citados, si bien "en el exterior, en estos momentos, con la situación epidemiológica y la vacunación actual, probablemente podría ser una recomendación genérica y no una obligación".

En cuanto a la situación que nos pueda esperar en invierno, el miembro del comité clínico, ha indicado que debe preocupar "lo mismo que todos los años". "A las enfermedades prevalentes de la época, se sumará la covid", ha señalado.

"Lo idóneo -ha subrayado- sería respetar las medidas sanitarias como se hace en otros países. Como en Asia, por ejemplo, que utilizan mascarillas quirúrgicas en el transporte público. Deberíamos aprender de esas conductas que, más que de protección personal, son de respeto por los demás", ha comentado, tras lo que ha matizado que no sólo respecto de la covid-19, sino de muchas otras enfermedades respiratorias.

Más allá de su deseo, el doctor sí considera que ciertas medidas se quedarán, aún volviendo a la normalidad -de la que, asegura, sólo se podrá hablar cuando se sobrepase el 90% de la población vacunada-, como podría ser el uso de la mascarilla en determinados ámbitos como el acceso a los hospitales, o la utilización de medidores de CO2, más allá de la covid, para analizar la calidad del aire.

VACUNACIÓN

Dados los incrementos en los casos que se han venido registrando en los últimos meses en otros países europeos, a Lima se le ha preguntado sobre si una situación así es posible aquí, algo que no contempla.

Comparando con Gran Bretaña, Lima ha afirmado que "las circunstancias son completamente distintas", puesto que los ingleses decidieron levantar medidas como la obligatoriedad de las mascarillas y cuentan con un porcentaje de vacunación mucho más bajo (del 60%).

"La vacunación es efectiva para la letalidad de la enfermedad y para reducir el número de hospitalizados, pero también para los contagios. Es cierto que no tanto como con las primeras variantes, pero mantiene el 50% de efectividad con la delta, que es la prevalente aquí", ha explicado.

El doctor lima también ha comentado la inoculación de terceras dosis, "absolutamente recomedada" para gente con problemas de inmunidad. En cuanto al resto de la población, "sería más discutible, no sería estrictamente necesario".

MASCARILLAS EN COLEGIOS Y ESPECIALIDAD DE URGENCIAS

En cuanto al uso de las mascarillas los centros educativos, en los recreos, Lima prefiere "seguir siendo prudente". "Por debajo de los 12 años no tenemos a nadie vacunado, es donde tenemos más incidencia, muy baja sí, pero la hay. Prefiero ser extremadamente prudente con todo lo vivido en esta pandemia", ha comentado.

Por último, Lima ha defendido la necesidad de una nueva especialidad de urgencias "por la propia seguridad de todos los pacientes", una decisión que, ha señalado, está ahora en manos del Ministerio de Sanidad.

"Necesitamos, por una parte, verdaderos expertos que sepan muy bien que hacer en esa 'hora de oro' en la que el paciente se juega su futuro; y por otra, una renovación generacional, gente que vocacionalmente quiera dedicarse a esto", ha explicado, para destacar a continuación que sólo Portugal, España y Chipre "no cuentan con esta especialidad".