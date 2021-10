La Xunta entrega los premios a las mejores videocreaciones y videojuegos en el Xuventude Crea 2021

Los premios, según ha informado la Consellería de Política Social, se entregaron este sábado durante la celebración del evento Mo_cidade 2021 en la Cidade da Cultura.

En la modalidad de videocreación, en la que han participado 25 proyectos y de los que diez han llegado a la final, el galardonado ha sido Aarón Vilariño Figueiras, de Santiago de Compostela, por la obra Peixe; el segundo, para Vulgaris de Mario Fernández Filloy, de O Carballiño; y el tercero fue compartido entre Juan Rodríguez Bas, de Gondomar, con O principio do movemento y para Alba Rodríguez Villar, de Cedeira, con Quebec delta.

En esta especialidad la duración de las obras es de un mínimo de dos minutos y de un máximo de ocho y, además, se trata de un producto inédito y en gallego.

Por otra parte, en la segunda edición de la categoría de creación de videojuegos, fueron seis las creaciones que se presentaron, de las que cuatro llegaron a la última fase. El primer premio ha recaído en Misery, de Hopless Productions, de Manuel Silva e Pedro Peteiro, de Oleiros; el segundo fue para Valico, the grim world de Team Valico, realizado por Iván Fernández y Luis D.Lobo de Vigo; y el tercero fue para Underworld de Osfados, por Alba Paz y Alison Dieste, de Cambados.

En este caso, los proyectos consisten en un prototipo funcional o juego completo con aspecto y calidad final. Son trabajos originales, inéditos y con textos en gallego, excepto la banda sonora que podía estar en cualquier lengua. Cada uno de estos premios tiene una gratificación económica: el primero, de 3.000 euros; el segundo, de 1.500; y el tercero, de 1.000 euros.

FINAL EN LA ESPECIALIDAD DE TEATRO

También este domingo, en el Salón Teatro del Centro Dramático Galego la final en la categoría de teatro. Los grupos finalistas de esta modalidad han sido: Vicus Teatro de Mos con Entre un par de maletas a medio abrir e as agullas do reloxo; Mavadeus de Santiago de Compostela con la obra Agro 5g; As catro de Vigo con la obra Que rima con chomsky?; el grupo Xebra de Vigo con Irremediablemente soa; Lohengrin Teatro de Vigo con A mirada das bolboretas; y Mutismoa teatro de Pontevedra con Romeo e Xulieta. Un ensaio sobre a frustración. Los ganadores de esta categoría se darán a conocer este lunes.