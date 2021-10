Camela sorprende a Dulceida en la celebración de su cumpleaños

Dulceida ha cumplido este sábado 32 años y lo ha hecho como tiene acostumbrados a sus seguidores, por una fiesta por todo lo alto rodeada de sus seres queridos.

Pese a que la influencer no está pasando por su mejor momento personal tras anunciar su ruptura con Alba Paul la semana pasada y el fallecimiento de su abuela hace tan solo dos meses, ha querido celebrarlo durante varios días.

La mayor sorpresa de todo el fin de semana llegaba este sábado cuando aparecía Camela para actuar en la fiesta de esa noche y pasar un rato divertido junto a ella y sus amigos.

"Un sueño. Camela en mi cumple", escribía Dulceida junto a una fotografía de los tres. "Todavía no me lo creo", no ha parado de decir en todas las historias que ha compartido en su Instagram.

La joven, emocionada, no ha parado de bailar, cantar y gritar en todo el tiempo que han estado Ángeles Muñoz y Dioni Martín sobre el escenario interpretando sus canciones más conocidas.

Camela actuando en el cumpleaños de Dulceida. Instagram

Por último, ella misma ha querido agradecerles desde sus redes sociales su presencia en su cumpleaños con una recopilación de los momentos que vivieron este sábado. "Muchas gracias chicos, sois increíbles, os quiero", expresó.