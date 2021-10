Helena de Llanos ve como una "buena señal" que 'Viaje a alguna parte' sea "inclasificable"

Más de cinco años de trabajo lleva inmersa la directora en este proyecto que comenzó cuando Emma Cohen aún vivía y que, en su origen, iba a tratar únicamente la trayectoria de Fernando Fernán Gómez. Sin embargo, "cuando Emma muere, pasa a ser un personaje tan central con él", ha explicado en rueda de prensa De Llanos, que desde ese momento comenzó a indagar en el universo de ambos.

De esa investigación surge 'Viaje a alguna parte', un producto "totalmente guiado por la invención y la imaginación" y al que Emma Cohen se refería como "ficción soñada", aunque ha recibido también otros apodos como "drama surrealista". "Yo prefiero collage fílmico", ha incidido la directora, que ha estado acompañada en la presentación de la cinta en Valladolid por los actores Óscar Ladoire y Tristán Ulloa, que también participan en ella, así como por Arturo Valls, productor de la misma.

'Viaje a alguna parte' está protagonizado, como explica De Llanos, por la presencia y ausencia de Cohen y Fernán Gómez -quien ya apuntaba que contemplarse a uno mismo en el cine es como ver al propio fantasma antes de haber muerto- que mezcla realidad y ficción en una alegoría que encuentra su clímax en la recreación de Tristán Ulloa del personaje de Juan Soldado.

"Hacer a un personaje y no a Fernando es algo que me ha tranquilizado mucho", ha asegurado entre risas Tristán Ulloa, que ha acusado la "grandísima responsabilidad" que ha sentido llevando a cabo esta tarea.

"Lejos de imitarle, he hecho lo que me ha pedido Helena, en la que he depositado una confianza ciega porque, si algo valoro en su director, es la pasión, y ella va sobrada", ha señalado, al tiempo que ha alabado su capacidad para dirigir e interpretar, algo de lo que él se considera "incapaz": "No sé si es porque soy un tío o qué", ha bromeado.

Aunque no conoció personalmente a Fernán Gómez, Ulloa se ha confesado "admirador" de su trabajo y ha reivindicado tanto su figura como la de Emma Cohen: "Creo que son dos grandes iconos y dos grandes desconocidos que merecen algo más de reconocimiento que el que hayan podido tener en vida".