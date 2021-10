En su último congreso nacional, el PSOE mostró su firme voluntad de abolir la prostitución en España. Pero hay trabajadoras sexuales que asisten con preocupación a este anuncio y que critican con dureza esas medidas.

Linda Porn es una trabajadora sexual y mediadora del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), una organización con sede en Murcia, que en una entrevista al diario local La Opinión muestra su versión de este asunto.

"Quieren que la gente crea que nos están salvando, pero son unas putófobas", afirma Porn —es pseudónimo—, nacida en México y afincada en España desde hace 18 años.

"Yo pertenezco a la clase trabajadora. No entiendo eso de ejercer libremente un trabajo, sino que trabajamos por necesidad. Si no lo hacemos, difícilmente podremos pagar el alquiler y las facturas y las madres no podrían criar a sus peques", explica.

"Si ejercer libremente es no estar en tráfico, pues sí; y ejerzo el trabajo sexual porque es lo que más se adecua a mi condición de madre soltera. Así puedo dedicar tiempo a mi hija sin estar en situación de precariedad", afirma.

"No quiero vivir para trabajar y este empleo me lo permite. La mayoría de la clase trabajadora no puede decir lo mismo"

"Yo no pretendo ganar las perlas de la Virgen. Pretendo pagar el alquiler y las necesidades de mi hija y las mías sin estar superexplotada. No quiero vivir para trabajar y este empleo me lo permite. La mayoría de la clase trabajadora no puede decir lo mismo", asegura Porn.

"Aquí vale el consentimiento de todas menos el nuestro. Con la tercería locativa, si alquilamos una habitación para trabajar es delito. Dicen que no están en contra de las trabajadoras sexuales y que no somos delincuentes, pero quieren perseguir a las personas que nos facilitan el trabajo. Es absurdo", se queja.

Porn considera putófobas "a quienes nos ponen la zancadilla. Es una guerra contra nosotras. Nos quieren cerrar el negocio porque lo dicen ellas. Hay una imposición de clase. ¿Cómo una puta va a decidir por sí misma?".

"Nos quieren marginalizadas, calladas y jodidas"

Preguntada acerca de cómo pueden acabar si la ley sigue adelante, Porn cree que acabarán "como quieren que acabemos: marginalizadas, calladas y jodidas. Buscan que entremos en sus caudales de ofertas laborales, que son indignas, como los talleres de costura, para que hagamos los vestidos de las señoras burguesas y puedan decir que se lo han comprado a una víctima de trata".

"No vendo mi cuerpo, ofrezco un servicio. Aquí hay un problema que tiene que ver con el catolicismo y algunos sectores conservadores que quieren condicionar la sexualidad de las mujeres. No entiendo por qué se ve tan claro con el aborto y no con el trabajo sexual. Yo no necesito ser salvada, lo que quiero son derechos, que no se me estigmatice y que no le hagan bullying a mi hija porque soy una puta", replica Linda.

El ejemplo de Nueva Zelanda

La solución está clara para esta trabajadora sexual: "Más que la legalización, queremos derechos, como han hecho en Nueva Zelanda. Allí, si se trabaja con terceros, tiene que existir un contrato con derecho a bajas, cotización, etc. Si se es autónoma, se cotiza para una buena jubilación y se tiene derecho a hacer una 'colectiva', o sea, alquilar una casa y regentarla entre un grupo de trabajadoras sexuales".

"Yo me pregunto por qué no hablamos también de la industria del matrimonio o de las temporeras de Huelva. ¿Por qué no hablamos de las internas? Hay tanto maltrato y explotación...", se pregunta esta activista, que explica que "el trabajo sexual es una institución patriarcal, igual que el matrimonio. Hablemos también de maridos y esposas".

Linda Porn concluye que "aquí establecemos relaciones entre adultos y no se puede prohibir algo así. Lo único que se va a conseguir es reforzar el estigma y potenciar esta actividad, a la que van a dotar de más morbo. No tienen ni idea de lo que es la sexualidad".