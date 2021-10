CHA dice que aún no se ha enviado los documentos para la cesión del terreno para el Bosque de los Zaragozanos

Chuaquín Bernal ha criticado que el 'Bosque de los Zaragozanos' es un proyecto con el que el alcalde, Jorge Azcón, "pretende plantar no se sabe cuántos árboles, no se sabe dónde, no se sabe cuándo".

A su juicio, es una "mera cortina de humo para ocultar los miles de alcorques vacíos que se multiplican en nuestras calles así como el escaso mantenimiento de los árboles que existen", según ha informado CHA en una nota de prensa.

En este sentido, el presidente de CHA-Zaragoza ha recordado que el pasado mes de abril se hizo público el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa para la cesión del terreno donde ubicar estas plantaciones, en concreto, en el perímetro del campo de maniobras de San Gregorio, sobre los cortados del Ebro.

Tras una primera iniciativa presentada en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, en cuya respuesta dicho Ministerio reconocía que aún no existía dicho acuerdo, Chunta Aragonesista presentó otra para conocer las fechas previstas para alcanzarlo junto con el resto de detalles, especialmente cuántas hectáreas se van a ceder, en qué condiciones, qué tipo de plantación se va a realizar y en qué plazo de tiempo.

En su respuesta, el Ministerio de Defensa "señala que el trámite de otorgamiento de la concesión administrativa sigue a la espera de que se reciba el pliego de condiciones de la misma suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza", ha manifestado Bernal.

"PONERSE LAS PILAS"

Por ello, el presidente de CHA-Zargoza ha reclamado a Azcón que "se ponga las pilas si, como afirma el Ministerio, el Ayuntamiento de Zaragoza va a asumir la dirección institucional y técnica del proyecto de reforestación".

"Hay que reverdecer Zaragoza con planes reales, no con ocurrencias sacadas de la manga sin consenso ni participación social", ha sentenciado, para añadir que el consistorio debe implicarse "decididamente" en su lucha para mitigar los efectos del cambio climático y rebajar, de un modo sostenible, las altas temperaturas que sufre la ciudad en los meses de verano.