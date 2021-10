Tu horóscopo diario: domingo 24 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 24 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te conviene para nada esa dependencia que estás estableciendo con una persona que ahora está muy cerca, pero que va más a lo suyo de lo que crees. No te conviene dejarte llevar tanto por ella ni caer en una excesiva ingenuidad con sus palabras.

Tauro

Tu talante estará de buen grado, así que no dejes que nadie lo enturbie por unas palabras que no son demasiado agradables o en las que vislumbras a alguien mucho más oscuro de lo que creías. Ese es su problema, no el tuyo.

Géminis

Sabrás noticias, por las redes sociales o por el wasap, de una persona que no es alguien con quien tengas demasiado contacto, pero que no te importa de vez en cuando charlar con ella y además en este caso puede traerte algún contacto interesante en lo profesional.

Cáncer

Si crees que están contemplando una situación injusta y crees que no puedes hacer nada, no es del todo cierto. Quizá debas dejar los miedos atrás y dar un paso para intentar solucionar eso. Habla con alguien de confianza que te ayudará a evaluar la circunstancia.

Leo

Aprovecha la jornada para invertir tiempo en tus relaciones más personales y procurar que ciertas tensiones con la pareja o con el entorno van disminuyendo. La comunicación será fundamental y si te lo propones con habilidad, verás cómo funciona.

Virgo

Se renueva tu optimismo hoy y ves todo desde otro punto de vista, sobre todo a raíz de una información que te dará alguien muy cercano y en quien confías mucho. Esto estará especialmente bien aspectado en los temas de salud. Todo mejora en eso.

Libra

Quizá lo esperabas antes, pero al final, vas a tener hoy ese momento de calma y tranquilidad que buscabas con tu pareja y que tanta falta te hacía para recomenzar de nuevo. Una conversación puede ser un bálsamo que cure heridas y renueve la relación.

Escorpio

No rechaces ese momento que tu organismo te pide para darte un respiro, quizá les está pidiendo demasiado últimamente y te puede dar un pequeño aviso. Algo de ejercicio no le vendrá mal, pero siempre que no suponga un exceso ya que hay riesgos en ese sentido.

Sagitario

Será una jornada ajetreada en lo familiar ya que van a reclamar tu presencia o te tendrás que encargar de un tema relativo a una casa o una propiedad de algún tipo. Intenta que todo fluya con tranquilidad y no dejes que nadie te agobie.

Capricornio

Acudes a algún acto conjunto o una reunión de algún tipo en la que te encontrarás con alguien a quien tienes mucho afecto. Quizá surja algo más de lo que esperas, pero desde luego tendrás que mover ficha tu si quieres que avance el contacto.

Acuario

Hoy todo transcurre con mucha paz y no te hará falta casi nada exterior para sentirte bien. Eso te llevará a disfrutar mucho de los pequeños placeres y de la familia o de los amigos y amigas más cercanos que te darán alegrías sencillas pero reconfortantes.

Piscis

Te empeñas hoy en ser protagonista de un evento o de algo relacionado con la creatividad y vas a saber hacerlo y además a disfrutarlo. Nada se te va a escapar, porque tu intuición estará muy afinada y darás con la clave del éxito, que además será remunerado.