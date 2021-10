Ramón del Castillo critica el trato recibido en 'OT 3': "Los de nuestra edición éramos como apestados"

Operación Triunfo tuvo un enorme éxito desde sus inicios. Sin embargo, la tercera edición del concurso de Televisión Española marcó el fin de una etapa por un descenso de la audiencia.

Ahora, el concurso cumple 20 años y se están realizando una serie de programas especiales para repasar lo que han sido las diferentes ediciones del reality más conocido de la cadena pública.

Los participantes de Operación Triunfo 3 han ido desengranado cómo vivieron su experiencia, lo que supuso para ellos y cómo son sus vidas tanto personales como profesionales en la actualidad.

"Tengo cinco discos en el mercado y la semana que viene estoy en el teatro Fibes en Sevilla con una cosa muy chula", explicó Davinia Cuevas a Noemí Galera.

Sin embargo, no todas las palabras dirigidas hacia el programa son positivas. "Entendemos el alcance de OT 1, pero nos hubiera gustado que se hubiera utilizado más material de ella. Valía la pena contar con sus imágenes y su figura", señaló Ramón del Castillo. "Los de OT 3 éramos como apestados".

También habló de su experiencia representando a España en Eurovisión, con la que consiguió la décima posición. "Yo no era gran seguidor. Recuerdo que no me gustaba la coreografía (...). El día de la Gala estaba hecho polvo con la voz", dijo.

No fue hasta 14 años después cuando Operación Triunfo volvió a la pequeña pantalla, volviendo a cosechar grandes datos de audiencia y con unos participantes que han conseguido un gran éxito.