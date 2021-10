Coronavirus.- Marbella rinde homenaje a las víctimas del COVID con una izada de bandera

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha presidido un acto que ha contado también con la asistencia de la directora gerente del hospital Costa del Sol, Luisa Lorenzo, y ha subrayado que "es un día muy emotivo en el que, después de estos 20 meses de pandemia, nos unimos para recordar desde el corazón a las 232 personas fallecidas por esta dura enfermedad en nuestra ciudad.

También, Muñoz ha tenido palabras de recuerdo para los familiares y amigos de las víctimas, que "en este punto central de la ciudad tendrán una memoria permanente con un símbolo que nos representa a todos", ha añadido.

La regidora ha afirmado que "ha sido la mayor crisis sanitaria a la que hemos tenido que enfrentarnos, pero también ha sido una crisis social y económica en la que muchos profesionales, con su labor generosa y solidaria, han mostrado la mejor cara de nuestra sociedad" y ha destacado "el esfuerzo de los sanitarios, en los que recayó el mayor peso de esta pandemia y en los que todos depositamos nuestras esperanzas".

También se ha referido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, asociaciones y voluntarios, comerciantes, empresarios, servicios operativos y delegaciones municipales como las de Derechos Sociales y Sanidad, ya que, como ha resaltado, "con su entrega y compromiso han mantenido la ciudad en funcionamiento, no han dejado a nadie solo y han demostrado que la única forma que teníamos de salir de esta situación tan complicada era haciéndolo juntos".

Lorenzo, por su parte, ha indicado que "la pandemia ha dado mucha visibilidad a la labor de los sanitarios, pero realmente estábamos haciendo nuestro trabajo y ejerciendo nuestra vocación de servicio" y ha añadido que "hemos hecho un esfuerzo enorme, triplicando las horas de trabajo, sacando camas de donde no había o ampliando el espacio de la UCI para no dejar a nadie en el camino pero, lamentablemente, no ha sido suficiente y muchas personas no han podido superar la enfermedad".

Además, ha querido destacar el trabajo desempeñado por enfermeras, auxiliares y celadores porque, como ha aseverado, "es un virus muy cruel que obliga a los pacientes a permanecer aislados y en soledad, por lo que el apoyo que presta este personal es imprescindible, no solo desde el punto de vista médico sino también el emocional".

Por último, ha valorado este acto y ha asegurado que "es una magnífica idea que se honre la memoria de todas las víctimas del COVID y de sus familiares, porque su dolor también es el nuestro".