Puig descarta nuevas restricciones ante la subida de casos: "Lo más grave es el 10% de la población sin vacunar"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha descartado aplicar nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana ante el aumento de los nuevos positivos diarios de coronavirus y de la incidencia acumulada registrado en los últimos días y ha incidido en que el "problema más grave ahora mismo" es que "hay un 10 por ciento de la población que no está vacunada", ya que "la mayoría de personas que mueren, de una manera o de otra, están vinculadas a la no vacunación".

"En este momento no se piensa tomar ninguna decisión", ha asegurado Puig este sábado al ser preguntado por los medios de comunicación en la inauguración de la III Mostra de Turisme de la Comunidad Valenciana sobre si la Generalitat se plantea adoptar medidas más restrictivas.

El jefe del Consell ha señalado que desde la Administración autonómica son "conscientes" de que "podían haber evoluciones de estas características" en cuanto a las cifras de positivos y de incidencia acumulada -ambas en aumento en la Comunidad en la última semana-, aunque ha remarcado que "todavía están dentro de un nivel bajo de afección".

No obstante, ha insistido en que la pandemia "no se ha superado todavía", sino que "está aquí bien presente entre nosotros". "Día a día hay personas que se contagian y, sobre todo, todavía tenemos un 10% de la población que no se ha vacunado, y ese es el problema más grave que tenemos, porque la mayoría de personas que mueren, de una manera o de otra, están vinculadas a la no vacunación".

Así, Puig ha hecho hincapié en la importancia de la inmunización de las personas que no se han vacunado, para lo que ha llamado a "hacer entre todos una atmósfera muy favorable". "Hay que decirles que lo han de hacer por ellos, por sus familias y por el conjunto de la Comunidad", ha zanjado.

Certificado Covid

Preguntado por la implantación del certificado Covid más allá del sector del ocio y los festivales, el presidente de la Generalitat ha subrayado que es una cuestión en la que el Consell "no quiere improvisar".

"Hace tiempo que hemos dicho que sería una acción positiva, para incentivar la vacunación y, al mismo tiempo, generar la máxima protección posible en los espacios donde hay algún tipo de contacto más difícil de controlar que en otros lugares", ha pronunciado.

El dirigente autonómico ha incidido en que se trata de una iniciativa que "debe explorarse", aunque ha abogado por que, para ello, "exista la suficiente seguridad jurídica" y que su uso "se ampliara en todos los ámbitos más allá de la Comunidad Valenciana". "Esperamos que se puedan adoptar las decisiones, pero siempre desde el acuerdo y la prudencia", ha concluido.