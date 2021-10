Aitor Elizegi anuncia que no se presentará a la reelección como presidente del Athletic

El Athletic celebra desde las 10.00 horas la Asamblea General Ordinaria de compromisarios en cuya apertura Elizegi ha reconocido que la de este sábado es "la última vez" que defiende un presupuesto desde el atril.

"Tenedlo claro, pero no os preocupéis. A vuestro lado voy a estar donde sea necesario. Siempre al lado de este club para conseguir donde queréis llegar, donde queremos llegar. Donde me corresponda, allí voy a estar siempre, a vuestro lado, no lo dudéis", ha expresado.

Elizegi es presidente del Athletic desde que el 27 de diciembre de 2018 ganase las elecciones a la Presidencia tras vencer a Alberto Uribe-Etxebarria, extesorero del club, por un margen de 85 votos.