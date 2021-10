Ciudadanos exige al PP que no use la pandemia "para hacer política de trazo grueso"

El partido liberal se cuestiona por qué el PP no hace la misma consulta al TSJ sobre la Semana Santa o sobre los salones de juego, y recuerda a López Miras que una persona vacunada, aun estando protegida frente al Covid-19, puede ser transmisora del virus.

"Podemos estar muy orgullosos de nuestro país al ver las cifras de vacunación, la cantidad de citas solicitadas y la confianza en ciencia e instituciones por parte de nuestros ciudadanos. Sin embargo, por desgracia, los últimos coletazos de la pandemia persisten, y en el camino de regreso a la normalidad se han ido planteando diversas medidas, como por ejemplo, la del certificado COVID", indican.

Desde Ciudadanos defienden que el certificado COVID puede ser una buena alternativa, "siempre y cuando se cumplan dos requisitos: un porcentaje elevado de población vacunada y que no se convierta en un elemento de exclusión".

Los liberales rechazan el uso político del certificado COVID y que el hecho de estar vacunado no pueda ser el único requisito para entrar en un local, sino que tiene que poder demostrarse también con test o habiendo pasado la enfermedad recientemente.

"Debemos a toda costa evitar discriminaciones entre ciudadanos que hayan podido vacunarse y aquellos que no, o que las capacidades económicas puedan suponer un límite a la hora de disfrutar de alternativas de ocio. De esta forma, asegurando el suministro de vacunas y manteniendo alto el ritmo de vacunación, podremos garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y la posibilidad del disfrute seguro del ocio", apunta Ros.

La dirigente 'naranja' explica que "eso no significa que los gobiernos no deban actuar en pro de un ocio seguro, pero no limitando las libertades con trazo grueso, sino estableciendo alternativas científicamente válidas al certificado COVID, como las PCR o los test, fomentando las actividades al aire libre, donde el riesgo de contagio es mínimo, y tomando medidas que sean lo menos restrictivas posibles de los derechos y libertades de los ciudadanos".

"El certificado COVID no puede ser una excusa para nuevas restricciones de López Miras, que es ya el Presidente autonómico más restrictivo de España, sino otra herramienta disponible para seguir luchando contra la pandemia", ha declarado la coordinadora Autonómica de Ciudadanos Región de Murcia, que ha añadido que "lo que tiene que hacer López Miras es entregar la lista de políticos del PP vacunados irregularmente cuando acuda a declarar al Congreso".